- Traian Basescu spune ca decizia lui Klaus Iohannis de a respinge remanierea propusa de Viorica Dancila era previzibila și va incurca lucrurile și mai mult. "Era previzibil. Ieri, scriam pe Facebook ca Dragnea declanșeaza inutil o criza politica și ca președintele va respinge propunerile, ceea…

- „Am analizat intreaga situatie si dupa parerea mea aceasta remaniere e un fel de farsa. Nu are absolut nimic de-a face cu imbunatatirea actului de guvernare, chiat ca de asa ceva am avea nevoie, nu are absolut nicio treaba cu agenda romanilor sau cu agenda Romaniei, este cauzata de o rafuiala mai degraba…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca refuza toate cele trei propuneri de ministri venite de la Viorica Dancila: Oana Florea pentru Ministerul Fondurilor Europene, Liviu Brailoiu pentru Ministerul Romanilor de Pretutindeni, si Eugen Nicolicea pentru Ministerul Justitiei.

- Președintele Klaus Iohannis face declaratii, marti, la Palatul Cotroceni. Seful statului este asteptat sa anunte daca accepta remanierea Guvernului, propusa de premierul Viorica Dancila, in urma votului din Comitetul Executiv National, care i-a retras sprijinul ministrului Tudorel Toader. In plus, la…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 22 - 28 aprilie: *** Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca se va pronunta la inceputul saptamanii viitoare cu privire la remanierea guvernamentala. Miercuri, prim-ministrul Viorica Dancila i-a transmis sefului statului…

- "O minte intortocheata care nu va face altceva decat sa creeze instabilitate in continuare in tara", a spus Basescu. Traian Basescu a vorbit, sambata, in deschderea discursului sau de la prezentarea candidatilor PMP la alegerile europarlamentare, despre remenierea guvernamentala. "Ce-i…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ''inoportune'' propunerile PSD de noi ministri la Justitie, Fonduri Europene si la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni. "Stiti, este o vorba romaneasca:...

- Prim-ministrul Viorica Dancila a transmis, miercuri seara, presedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire a noilor ministri de la Justitie, Fonduri Europene si de la Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni.