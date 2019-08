Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se intruneste miercuri in sedinta saptamanala, pe agenda de lucru figurand si un proiect de lege pentru ratificarea Scrisorii de intelegere dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare privind avansul pentru pregatirea proiectului "Cartierul pentru Justitie".…

- Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 21 august2019 sunt urmatoarele: I. PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru ratificarea Scrisorii de intelegere privind avansul pentru pregatirea Proiectului de dezvoltare propus, Cartierul pentru justitie, dintre…

- Romania a semnat, miercuri, cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) doua acorduri de imprumut, unul in valoare de 50 de milioane de euro, pentru Proiectul privind Imbunatatirea rezilientei si a raspunsului la situatii de urgenta, si al doilea, in valoare de 40 de milioane de…

- ''Cartierul pentru Justiție Demersuri realizate in perioada 22 februarie 2017 – 24 aprilie 2019 Conceput a fi un complex urbanistic, proiectul „Cartierul pentru Justiție" propune sa asigure sediile instituțiilor aparținand sistemului judiciar, iar schema funcționala a acestuia va avea…

- Cresterea in ritm anual a economiei in primul trimestru al acestui an, de 5% pe serie bruta si 5,1% pe serie ajustata, s-a datorat, in principal, consumului, potrivit datelor INS. Astfel, potrivit Institutului Naţional de Statistică, volum cheltuielileor pentru consumul final al gospodăriilor…