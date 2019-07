Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PSD se reuneste azi la Palatul Parlamentului, pentru a decide candidatul partidului la alegerile prezidentiale, care urmeaza sa fie validat de catre Congres pe 3 august. PSD nu a gasit aliati nici la ALDE, nici la PRO Romania, cu care a avut prima runda de negocieri.

- Viorica Dancila a fost intrebata, duminica, la Ploiesti, despre acuzatiile aduse de Gabriela Firea in legatura cu desemnarea candidatului pentru alegerile prezidentiale si a spus ca isi va spune parerea in cadrul partidului. „Nu am sa fac eu ceea ce dezaprob la doamna Firea. Consider ca cea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca nu exclude sa candideze din partea PSD la președinție, daca partidul o va cere. ”Daca nu exista o alta opțiune care efectiv sa ne duca spre turul II, daca partidul îmi va cere, nu voi face un pas înapoi, dar opțiunea mea este sa…

- Conducerea ALDE se reuneste, miercuri, in doua sedinte, la Palatul Parlamentului, o decizie urmand a fi sustinerea candidaturii lui Calin Popescu Tariceanu, la prezidentiale. Potrivit unor surse, mai multi lideri din teritoriu ii vor propune lui Tariceanu sa isi asume candidatura la sefia statului,…

- Surpriza uriașa pe scena politica. Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, a anunțat, joi seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu. ”Astazi m-am hotarat, e Braul Maicii...

- "Am venit sa vorbesc despre unitate pentru ca, in aceste momente, cred ca unitatea este cel mai important lucru. Suntem intr-o societate dezbinata, in care ura a luat locul solidaritatii, in care cuvintele urate, violenta verbala a luat locul cuvintelor bune sau al proiectelor. Vedem cum fiecare…