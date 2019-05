Securitatea, în centrul conferinţei de la Praga asupra 5G în plină controversă cu privire la Huawei Expertii reuniti pentru o conferinta la Praga i-au invitat vineri pe furnizorii de tehnologie 5G sa puna accent pe securitatea lanturilor lor de aprovizionare, in contextul ingrijorarilor fata de uriasa companie chineza Huawei, proscrisa de guvernul american, potrivit AFP.



"Riscul global al influentei asupra unui furnizor de catre o tara terta ar trebui luat in calcul, mai ales in ceea ce priveste modelul sau de guvernare, absenta acordurilor de cooperare in materie de securitate", indica o declaratie publicata in cursul Conferintei asupra 5G si securitatii la Praga.



