- Nu ii pasa de critici, chiar daca a luat proporții serioase in timpul sarcinii. Este gravida in ultimul trimestru, cu cel de-al doilea copil al sau și al lui John Legend, asta dupa ce in urma cu aproape doi ani o aducea pe lume pe fetița sa, Luna. Chiar daca trupul sau a suferit transformari radicale…

- Un nou studiu prezentat la conferinta anuala a Endocrine Society din Chicago ofera o explicatie cu privire la modul in care expunerea femeilor gravide chiar si la un nivel mic de bisfenol A (BPA), considerat sub limita „sigura”, poate afecta...

- Adelina Pestritu și-a amuzat fanii cu poftele ei de gravida. Vedeta a scris pe contul ei de Instagram faptul ca poftește la Bora Bora.Subiectul nu le-a lasat indiferente nici pe alte vedete. Lora și Mihaela Radulescu au intrat și ele in discuție.

- Anunțul facut de Adelina Pestrițu despre bebelușul ei. Bruneta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care burtica de gravida este mult mai vizibila. Vedeta este gravida in aproape patru luni și traiește cea mai fericita perioada din viața ei. Adelina Pestrițu a primit cea mai frumoasa veste…

- Rutina de ingrijire in timpul sarcinii necesita multa atenție din partea viitoarelor mamici. Daca, de obicei, nu acorzi atenție ingredientelor pe care le introduci in ritualurile de infrumusețare, in aceasta perioada ar fi bine sa știi ce sa eviți, pentru sanatatea pielii tale și a bebelușului.

- Mihaela Radulescu, cea supranumita diva de la Monaco, are un trup de invidiat și este admirata de toata lumea pentru felul in care arata. Insa, pe vremea cand era insarcinata a avut cu 32 de kilograme in plus. Mihaela Radulescu esta mama unui baiat, Ayan , din casatoria pe care a avut-o cu omul de afaceri…

- La inceputul lunii februarie, mezina clanului Kardashian-Jenner a devenit mama unei fetițe pe care a decis s-o numeasca Stormi. Pe timpul sarcinii, Kylie a refuzat sa apara in public ori sa confirme ca urmeaza sa aiba un copil. Pe timpu sarcinii / la doua saptamani de la naștere I-a luat pe toți prin…

- Adelina Pestritu va avea o fetita. Iata cum a fost vizita la medic! Adelina Pestritu este insarcinata in trei luni, iar ieri a facut public anuntul ca va aduce pe lume o fetita. Vedeta a mers la ecograf alaturi de Teo Trandafir si echipa emisiunii sale, care a filmat sedinta medicala si modul in care…

- Adelina Pestritu și iubitul ei, Virgil Steblea, sunt in culmea fericirii. Cei doi vor deveni parinți de fetița:„Bebelusul pe care il așteptam este o fetița", a dezvaluit Adelina. Sarcina decurge perfect, iar vedeta a aratat si fotografie cu micuta.

- Prof. dr. Mircea Onofriescu, Maternitatea „Cuza Voda" Iasi: „In timpul sarcinii, hormonii secretati de placenta blocheaza actiunea insulinei secretate de pancreasul mamei. Pentru multe gravide nu va fi o problema deoarece pancreasul lor va compensa si va secreta si mai multa insulina. Insa, in anumite…

- O nava spatiala a aterizat in timpul show-ului Philipp Plein de la NYFW. Adelina Pestritu era in public. Philipp Plein si-a dorit sa duca prezentarea sa de moda de la New York la un nou nivel. A construit conceptul ca pe un mix intre jocurile olimpice si viitorul robotizat al planetei. Astfel, show-ul…

- Adelina Pestritu mergea des la un centru de plasament, cu daruri pentru micutii defavorizati de soarta. In 2011, impresionata de situatia micutilor, vedeta s-a gandit sa adopte un copil abandonat. Adelina Pestritu, scene incredibile intr-o farmacie. "Nu pot descrie ce am simtit cand..."…

- Adelina Pestritu trece printr-o perioada frumoasa din viata ei, de foarte mult timp voia un copil, si iata ca dorinta ei a devenit realitate. Nici bine nu a anuntat ca este insarcinata si deja a plecat intr-o vacanta alaturi de iubitul ei, Virgil, tocmai in America.

- Adelina Pestritu, prima vacanța la New York de cand a anunțat ca este gravida. Vedeta a postat o fotografie, iar prietenii virtuali i-au atras atenția, atunci cand au observat detaliul din imagine. Imbracata gros și cu zambetul pe buze, Adelina radiaza de fericire și traiește alaturi de iubitul ei,…

- Adelina Pestritu cele prin cele mai frumoase momente din viata ei. Recent, bruneta a luat pe toata lumea prin surprindere dupa ce a anuntat ca este insarcinata in trei luni. Ea si iubitul ei, Virgil Steblea, nu-si mai incap in piele de fericire de cand au aflat ca vor deveni parinti. A

- De ce și-a ascuns Adelina Pestrițu relația cu Virgil, tatal copilului ei. Vedeta este insarcinata in trei luni și așteapta cu nerabdare sa devina mama pentru prima oara. Pana acum, nimeni nu a știut despre frumoasa poveste de dragoste pe care o traiește alaturi de iubitul ei. „Poti ascunde daca iti…

- Dupa ce a nascut in urma cu opt zile, Kylie Jenner a recunoscut ce "dieta" a trebuit sa tina zilnic, inca de cand a aflat ca era insarcinata. Acesteia nu i-a lipsit in nicio zi un fel de mancare!

- Kylie Jenner a nascut o fetita. Iata filmul sarcinii sale! VIDEO Despre sarcina lui Kylie Jenner s-a scris in nenumarate randuri, de cele mai multe ori cu semnul intrebarii, in conditiile in care vedeta de reality show a incercat pe cat posibil sa nu apara in public cu burtica la vedere si sa pastreze…

- Adelina Pestritu este insarcinata! Chiar ea a facut anuntul, pe reteaua de socializare, iar felicitarile nu au intarziat sa apara! Si continua sa curga… Vedeta a vorbit, la o emisiune tv, despre sarcina, dar si despre unele planuri.

- "Grețurile și starile de rau și-au facut apariția. Dintr-o data. Nu știam cat ma vor ține și cat de intense vor fi. Le aveam mai accentuate in prima parte a zilei, imediat cum ma trezeam, urmand sa-mi revin cat de cat, dar nu complet, pana seara. Am avut momente in care n-am suportat parfumurile…

- Ryan McKenna, un adolescent din Massachusetts care și-a facut un selfie cu Justin Timberlake in timpul show-ului de la Super Bowl 2018 a devenit o senzație pe rețelele de socializare, scrie The Associated Press. Ryan McKenna, in varsta de 13 ani, a declarat, luni, ca a primit mii de mesaje pe rețelele…

- Considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania, Adelina Pestrițu incinge imaginația oricarui barbat. Din pacate pentru aceștia, vedeta este gata sa se așeze la „casa ei”. Adelina Pestrițu a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, Virgil, alaturi de care va avea și un copil.

- Adelina Pestritu se marita si a dat declaratii in premiera despre nunta bebelus si toate momentele fericite dar si mai putin fericite din viata ei. Vedeta a povestit ca a fost ceruta de sotie intr-un cadru romantic, dar si cand va avea loc botezul si nunta. Adelina Pestritu a mai spus, cu lacrimi in…

- Prima imagine cu burtica de gravida a Adelinei Pestrițu. Vedeta a aflat ca va deveni mama in urma cu trei luni, iar acum a facut dezvaluiri emoționante despre momentul in care și-a anunțat iubitul ca vor avea un copil. Adelina Pestrițu traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei. Bruneta și iubitul…

- Carmen Trandafir, una dintre cele mai de succes cantarete de dupa Revolutia din 1989, a implinit pe 4 februarie, 43 de ani. Vedeta nu-și arata varsta reala și se menține incredibil de bine, avand corpul unei fete de 20 de ani. Deși s-a retras din viața muzicala pentru a-și petrece timpul alaturi de…

- Aproape 30% dintre romance fumeaza in momentul in care afla ca sunt insarcinate. Dintre acestea, doar jumatate se lasa. Restul fumeaza in continuare, fara sa se gandeasca la consecinte. Asta și pentru ca unii medici le spun ca sevrajul il va afecta pe copil.

- Alex Baldwin, impreuna cu sotia Hilaria, asteapta cu nerabdare cel de-al patrulea membru al familiei lor. Prin intermediul retelelor de socializare, fanii celebrei familii de la Hollywood sunt informati constant despre evolutia sarcinii si a ceea ce fac acestia.

- Adelina Pestritu a facut primele declaratii despre bebelus! Vedeta a impartasit cu noi cum a aflat vestea ca a ramas insarcinata, cum i s-a schimbat viata, dar si cum au fost primele luni de sarcina!

- Fericire mare pentru Adelina Pestritu si iubitul ei! Cei doi indragostiti se pregatesc sa devina parinti pentru prima data. Anuntul a fost facut de bruneta chiar de ziua ei. Adelina Pestritu a dat vestea cea mare chiar in ziua in care implineste 31 de ani! Vedeta a postat pe pagina personala de Instagram…

- Adelina Pestritu a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a anuntat ca este gravida in trei luni. Ea si iubitul ei, Virgil Steblea, nu-si mai incap in piele de fericire de cand au aflat ca vor deveni parinti. Bruneta a marturisit ca traverseaza cea mai frumoasa perioada din viata ei. Vedeta…

- Veste mare in showbizul romanesc. Adelina Pestritu a dat vestea cea mare, pe care toti fanii sai o asteptau. Frumoasa bruneta a anuntat ca este insarcinata in 3 luni chiar in ziua in care a implinit 31 de ani. Implinirea varstei de 31 de ani i-a adus Adelinei Pestritu cel mai frumos cadou, un copil.…

- Adelina Pestritu a facut marele anunț! Bruneta este insarcinata și va deveni mamica. Aceasta anuntat pe contul de socializare ca de ziua ei (n.r.-astazi, 2 februarie) a primit cea mai frumoasa veste. Vedeta traiește o poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, Virgil.

- Dan Denes si sotia lui se pregatesc intens pentru venirea pe lume a celui de-al doilea copil al familiei. Camera este gata pentru micut, insa numele acestuia nu a fost stabilit in totalitate. Deocamdata, ei au gasit unul de sfant si se mai gandesc la unul. Raluca, frumoasa partenera a cantaretului de…

- Oana Zavoranu a dezvaluit inca de anul trecut ca iși dorește sa aiba un copil și ca va apela la o mama surogat atunci cand va decide ca este timpul. Acum vedeta este hotarata sa devina mamica, anunțand care va fi renumerația pentru mama purtatoare. Vedeta casatorita cu Alex Ashraf, a decis ca este timpul…

- Oana Zavoranu isi doreste cu ardoare sa devina mamica. Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii „Xtra Night Show” despre dorinta sa de a avansa procedurile de gasire ale unei mame surogat. Ofera 100.000 de euro pentru copil! Vedeta isi doreste din ce in ce mai mult un copil si a mentionat dorinta de a realiza…

- Anamaria Prodan este o persoana nonconformista si adora schimbarile. In ultima vreme, dupa ce a renuntat la coafura tip palmier, care a consacrat-o, vedeta si-a schimbat de mai multe ori look-ul. Se pare ca timpul trece in favoarea ei, vedeta arata aproape la fel, ca acum opt ani de zile, doar ca si-a…

- Femeile care beau sucuri in timpul sarcinii ar putea avea copii astmatici. Efectele se vor vedea dupa sapte ani de la nastere, scrie dig24.ro.Astmul bronsic este o boala care poate surveni la orice varsta, dar de obicei debuteaza in timpul copilariei.

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina.

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire in fiecare clipa. Un studiu realizat in Marea Britanie arata insa ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul sarcinii.

- Oamenii de stiinta de la King's College din Londra au realizat cercetarea pe 545 de femei gravide care au luat parte la consultatiile prenatale in perioada noiembrie 2014 - iunie 2016. In timpul examenelor medicale, personalul specializat le-a pus femeilor doua intrebari privind starea lor psihica,…

- Peripețiile la revelionul organizat de Primaria Botoșani au inceput inainte de pana de curent din timpul recitalului susținut de Ami. Show-ul nopții dintre ani l-a inceput Fly Project, care și-a terminat reprezentația intr-un mod cel puțin ciudat.

- Celebra cantareața Corina Chiriac se pregatește intens pentru anul care vine, mai ales in ceea ce privește activitatea sa. Vedeta a facut public repertoriul pe care il are pregatit daca este este solicitata sa cante la nunți și alte evenimente private. Corina Chiriac, care a marturisit ca a trecut prin…

- Actrita germano-americana Diane Kruger marturiseste ca a trait propria ''agonie'' in timpul filmarilor de la "In The Fade", cel mai recent lungmetraj regizat de cineastul Fatih Akin. Intr-un interviu acordat recent pentru AFP, Diane Kruger spune ca acesta a fost rolul cel…