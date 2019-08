Secretele nucleare ale Argentinei, considerate un atu de candidatul argentinian pentru postul de director general al AIEA

''Inteleg cum se desfasoara lucrurile in locuri unde stiinta si tehnologia se intrepatrund adesea cu sectorul militar'', a spus Rafael Grossi intr-un interviu acordat marti agentiei DPA. El s-a alaturat Ministerului de Externe argentinian in perioada tranzitiei la democratie din anii '80. Armata a informat la acea vreme noua conducere democratica a Argentinei despre existenta unui program secret de imbogatire a uraniului in aceasta tara, tehnologie ce poate fi folosita atat pentru centralele nucleare civile, cat si pentru productia de arme atomice. Rafael Grossi a fost atunci detasat de MAE…