- 'Comunitatea internationala va trebui sa impuna imediat regimul de sanctiuni convenit in prealabil, daca Iranul isi pune in aplicare amenintarile si incalca acordul nuclear', a declarat Netanyahu, referindu-se la asa-numitul mecanism de 'snapback sanctions' inclus in acord.'Israelul nu…

- Iranul a respins apelul Franței privind intensificarea dialogului privind programul sau nuclear, afirmând ca va discuta despre acordul semnat în 2015 doar cu marile puteri, relateaza site-ul postului France 24 preluat de Mediafax.Afirmația a fost facuta în contextul în care…

- Iranul a suspendat oficial unele dintre angajamentele asumate in cadrul acordului nuclear din 2015 cu puterile mondiale, in baza unui ordin dat de Consiliul securitatii nationale de la Teheran, a declarat miercuri agentiei ISNA un oficial iranian informat, transmite Reuters. Iranul a notificat saptamana…

- "Decizia oportuna a Republicii Islamice referitorare la angajamentele fata de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action, acordul nuclear) arata ca Iranul nu se afla intr-o pozitie slaba", a spus intr-un discurs in parlament Ali Mottahari, citat de agentia oficiala Irna.Teheranul a anuntat…

- Germania regreta declaratiile facute de guvernul iranian si ii cere Teheranului sa nu adopte nicio masura agresiva, a afirmat miercuri un purtator de cuvant al diplomatiei de la Berlin, transmite dpa. Reprezentantul MAE german a adaugat ca Berlinul doreste sa mentina Iranul in acordul nuclear semnat…

- 'Mentinerea si aplicarea acordului intra in responsabilitatea tuturor partilor', a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei chineze, Geng Shuang, intr-o conferinta de presa. Beijingul continua sa fie parte la acest acord impreuna cu alte cinci tari (Iran, Germania, Franta, Marea Britanie si Rusia)…

- Agentia de presa iraniana IRIB a relatat luni ca Teheranul va relua o parte a programului sau nuclear ca raspuns la decizia SUA de a se retrage din acordul international semnat cu Iranul in urma cu patru ani, dar a adaugat ca partea iraniana nu intentioneaza sa adopte o masura similara. Seful statului…

- Puterile europene sunt incapabile sa evite sanctiunile americane impuse impotriva Teheranului dupa retragerea Washingtonului din tratatul nuclear cu Iranul, a declarat miercuri seful diplomatiei de la Teheran, Mohammad Javad Zarif, transmite AFP. Iranul si sase puteri mondiale (Statele…