- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, se va deplasa in Europa saptamana viitoare pentru un nou turneu, cu o etapa in Germania dupa recenta sa vizita anulata care a provocat consternare, a anuntat vineri Departamentul de Stat al SUA, potrivit AFP. Cu incepere de joi, 30 mai, pana miercuri, 5 iunie,…

- Ziarul german il citeaza in acest sens pe ministrul de externe Heiko Maas, care a anuntat data vizitei in cadrul unei reuniuni a Comisiei pentru afaceri externe din parlamentul german. Solicitat de Reuters, Departamentul de Stat nu a fost disponibil pentru moment pentru a face precizari.…

- Presedintele american Donald Trump l-a gratiat miercuri pe fostul magnat al presei Conrad Black, care fusese condamnat in 2007 in SUA pentru frauda si obstructionarea justitiei la o pedeapsa de sase ani si jumatate de inchisoare, din care a executat trei ani si jumatate, a anuntat Casa Alba, transmit…

- In cadrul unei conferinte de presa comune, dupa discutiile purtate marti cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov in statiunea Soci - de pe coasta ruseasca a Marii Negre - Pompeo a spus ca a dat de inteles clar Rusiei ca nu poate repeta o ingerinta electorala in SUA de felul celei din alegerile…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a asigurat marti, in timpul intalnirii avute in statiunea ruseasca Soci cu omologul sau rus Serghei Lavrov ca presedintele SUA, Donald Trump, este hotarat sa imbunatateasca relatiile cu Rusia, in timp ce seful diplomatiei ruse a apreciat ca aceasta intalnire…

- Seful diplomatiei de la Washington, Mike Pompeo, va vizita saptamana viitoare Germania si Marea Britanie in cadrul unui turneu prin Europa care mai include Finlanda si Groenlanda, a anuntat miercuri Departamentul de Stat american, relateaza AFP. Mike Pompeo va fi primit, pe 7 mai, la Berlin, de cancelarul…

- Presedintele american Donald Trump a decis sa elimine toate scutirile acordate unui grup de opt economii care puteau achizitiona petrol iranian fara sa se confrunte cu sanctiunile SUA, a informat luni intr-un comunicat Casa Alba, transmite Reuters potrivit Agerpres. "Statele Unite, Arabia Saudita…

- Statele Unite urmeaza sa desemneze Corpul Garzilor Revoluționare din Iran drept organizație terorista straina, au declarat trei oficiali din S.U.A. pentru Reuters, aceasta fiind prima data când Washington-ul eticheteaza în mod oficial forțele armate ale unei alte țari drept grup terorist.Decizia,…