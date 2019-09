Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo s-a declarat joi pregatit sa se deplaseze la Teheran, aratandu-se de asemenea dispus sa apara la televiziunea iraniana ''pentru a avea sansa'' de a se adresa direct poporului iranian, transmit AFP si dpa potrivit Agerpres. Intrebat de Bloomberg TV despre…

- Intrebat de Bloomberg TV despre posibilitatea de a ajunge candva in capitala Iranului, Pompeo a raspuns: ''Cu siguranta'', inainte de a adauga ca ar merge ''in mod voluntar acolo''.Oficialul american a marturisit ca i-ar placea sa mearga la Teheran pentru a se adresa direct poporului iranian,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a respins luni anuntul Iranului ca a retinut 17 spioni care lucrau pentru Agentia Centrala de Informatii (CIA) a SUA si ca i-a condamnat la moarte pe unii dintre ei, relateaza Reuters.Iranul a facut anuntul in media de stat, afirmand ca presupusii spioni…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a respins luni anuntul Iranului ca a retinut 17 spioni care lucrau pentru Agentia Centrala de Informatii (CIA) a SUA si ca i-a condamnat la moarte pe unii dintre ei, relateaza Reuters. Iranul a facut anuntul in media de stat, afirmand ca presupusii…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo s-a intalnit cu presedintele afgan Ashraf Ghani cu ocazia unei vizite neanuntate de marti la Kabul pentru a discuta despre planul de pace cu talibanii, dar si despre situatia securitatii in regiune inaintea alegerilor prezidentiale din septembrie, relateaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca i-a trimis liderului nord-coreean Kim Jong-Un o scrisoare „foarte prietenoasa”, ca raspuns la urarile primite de la acesta cu ocazia zilei de naștere, în urma cu o saptamâna, conform Mediafax care citeaza Reuters. Schimbul…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a purtat discutii cu privire la Iran si la securitatea maritima cu aliatii sai din Golful Arabic, luni, in cursul unei vizite in regiune, in contextul in care presedintele american Donald Trump a anulat in ultimul moment un atac asupra Iranului ca raspuns la doborarea…

- Președintele american Donald Trump va efectua sambata o vizita oficiala in Coreea de Sud, pentru a discuta despre modalitați de reluare a discuțiilor privind programul nuclear nord-coreean, a informat luni administrația prezidențiala de la Seul, relateaza Reuters, conform Mediafax.Trump iși…