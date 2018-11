Stiri pe aceeasi tema

- Sebastien Loeb va participa la ediția de anul viitor a Raliului Dakar in calitate de pilot privat al celor de la Red Bull și va urca la volanul unui Peugeot 3008 DKR. Nonuplul campion mondial de raliuri a organizat la finalul saptamanii trecute un eveniment cu ocazia caruia a prezentat culorile mașinii…

- Pilotul francez Sebastien Loeb a testat automobilul cu care va concura in Raliul Dakar-2019. Evenimentul a avut loc Olanda, unde sportivul a incercat potentialul masinei sale.Loeb, in varsta de 44 ani are in palmares noua titluri cucerite in Campionatul Mondial de raliuri.

- Fostul fotbalist David Beckham a fost cel care a prezentat lansarea primei mașini produse vreodata in Vietnam, la doar cateva zile dupa ce a fost achitat intr-un proces de exces de viteza la volan. Beckham, care a trecut cu 26 de km/h limita de viteza in centrul Londrei, in ianuarie – a prezentat prima…

- Spaniolul Carlos Sainz, detinatorul titlului la auto, va concura pentru echipa Mini X-Raid in viitoarea editie a Raliului Dakar, la fel ca si francezii Stephane Peterhansel si Cyril Despres, fostii sai coechipieri de la Peugeot, informeaza L'Equipe. Liberi de contract dupa retragerea din competitie…

- Peugeot a publicat o imagine teaser cu un nou concept pe care il vom vedea in premiera in cadrul Salonului Auto de la Paris. Conform oficialilor francezi, viitorul prototip va avea un design puternic influențat de liniile lui 504 Coupe, model pe care Peugeot l-a introdus la finalul anilor '60. Conform…

- Indepartand cearsaful de pe noul sedan de lux AURUS Senat, ministrul rus al Industriei și Comerțului, Denis Manturov, a fost vizibil ingrijorat. Cu toate acestea, in zadar s-a simtit asa. O mașina de culoare roșiatica inchisa, cel puțin a surprins publicul larg care s-a adunat la Salonul Auto de la…

- Nu mai puțin de 46 de mașini vor participa la cea de-a XIX-a editie a Raliului de regularitate Carpati Retro, care va avea loc in județul Bihor, in perioada 31 august – 2 septembrie 2018. Evenimentul este organizat de Retromobil Club Romania in colaborare cu Consiliul Judetean Bihor prin Agentia…

- McLaren a reacționat rapid la decizia lui Fernando Alonso de a se retrage din Formula 1 la sfarșitul acestui sezon și a anunțat deja numele inlocuitorului sau. Astfel, Carlos Sainz Jr. a semnat un contract multianual cu echipa britanica, care nu a confirmat insa durata exacta a acordului. Spaniolul…