Municipalitatea bistrițeana va majora tarifele de acces la partia de schi de pe Dealul Cocoș, pentru anul 2019, deși in luna aprilie au fost stabilite și aprobate de catre consilierii locali alte sume. Primaria motiveaza aceasta propunere prin faptul ca anul acesta au fost efectuate in cadrul complexului sportiv o serie de lucrari adiacente care au avut ca rezultat diversificarea posibilitatilor de practicare a sporturilor de iarna. Dupa ce au fost efectiate o serie de noi investiții in Complexul Sportiv Polivalent de pe Dealul Cocoșului ce diversifica posibilitațile de petrecere a timpului…