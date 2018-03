Se inchid, din nou, scolile? Cod galben de polei si vreme deosebit de rece in Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare nowcasting de fenomene meteo periculoase. Bucureștiul și alte 10 județe sunt de la aceasta ora sub cod portocaliu de polei, pana la ora 18.00. Vorbim de Ialomița, Prahova, Argeș, Giurgiu, Braila, Dambovița, Teleorman, Buzau, Ilfov, Calarași.

- Meterorologii au emis, luni dimineata, avertizari cod galben de polei pentru Bucuresti si sapte judete din sudul tarii, transmite News.ro . UPDATE 11:16 Codul galben de polei a fost ridicat pentru București Meterorologii au ridicat codul galben de polei pentru Bucuresti si pentru judetele Ilfov si Dambovita,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, avertizari cod galben de polei de scurta durata pentru Capitala și alte șase județe. În București, codul de polei este valabil pâna la ora 13.00. Se va semnala polei, mai ales pe conductori, arbori și obiecte din apropierea solului,…

- Teleorman se afla alaturi de Ilfov si judetele Dambovita, Giurgiu si Ilfov sub cod galben de vreme severa imediata - polei pe conductori, arbori si obiecte din apropierea solului. Pana luni, 19 martie, ora 20.00, este in vigoare si o avertizare cod galben de inundatii pe rauri din 22 de judete, printre…

- Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13.00 in judetele Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi. Pana la ora 11.00, sunt sub avertizare cod galben de polei Capitala si judetele Ilfov si Dambovita. Duminica, in Bucuresti si in douasprezece judete din sudul tarii a fost cod portocaliu de polei. Din…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizari cod galben de polei de scurta durata pentru Capitala si alte sase judete. In Bucuresti, codul de polei este valabil pana la ora 11.00. Se va semnala polei, mai ales pe conductori, arbori si obiecte din apropierea solului,…

- Meterorologii au emis, luni dimineata, noi avertizari cod galben de polei pentru Bucuresti si sapte judete din sudul tarii. Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13.00 in judetele Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi. Pana la ora 11.00, sunt sub avertizare cod galben de polei Capitala si judetele…

- Meterorologii au emis, luni dimineata, avertizari cod galben de polei pentru Bucuresti si sapte judete din sudul tarii, transmite News.ro . Avertizarile sunt in vigoare pana la ora 13.00 in judetele Ialomita, Giurgiu, Teleorman si Calarasi. Pana la ora 11.00, sunt sub avertizare cod galben de polei…

- Cod portocaliu de polei in București și zece județe, pe 18 martie. Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) au emis duminica, o noua atentionare nowcasting Cod portocaliu pentru depuneri semnificative d epolei, valabila pe durata urmatoarelor ore in Bucuresti si in zece judete. Astfel, pana la…

- Buzaul se afla duminica dupa-amiaza sub o atentionare nowcasting Cod portocaliu pentru depuneri semnificative de polei, valabila pe durata urmatoarelor ore in Bucuresti si in alte noua judete. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 18:00, in Bucuresti si in localitati din…

- Meteorologii au emis, duminica dupa-amiaza, o avertizare cod portocaliu de polei pentru Bucuresti si zece judete, pana la ora 18.00, scrie news.ro.Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este in vigoare de la ora 14.30 si pana la ora 18.00, interval in care in Capitala…

- In functie de severitatea fenomenelor meteorologice, exista posibilitatea inchiderii unor sectoare de drumuri nationale si autostrazi, dupa ce Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis Cod portocaliu de polei pana la ora 18:00, in Bucuresti si in localitati din judetele Ialomita, Prahova,…

- Meteorologii au emis, duminica dupa-amiaza, o avertizare cod portocaliu de polei pentru Bucuresti si zece judete, pana la ora 18.00. Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este in vigoare de la ora 14.30 si pana la ora 18.00, interval in care in Capitala si in zece judete vor fi…

- ANM: Depuneri semnificative de polei in Bucuresti si in zece judete Meteorologii au emis, duminica, o noua atentionare nowcasting Cod portocaliu pentru depuneri semnificative d epolei, valabila pe durata urmatoarelor ore în Bucuresti si în zece judete. Conform Administratiei Nationale…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizarea nowcasting, valabila pana la ora 06.00, in mai multe judete astfel: Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu, Braila, Buzau, Teleorman, Ilfov, Calarasi, Dambovita, Vaslui, Vrancea, Bacau, Galati, municipiul Bucuresti, Constanta si Tulcea.Potrivit specialistilor…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit, marti seara, atentionarile nowcasting cod galben de ceata pentru Capitala si alte 20 de judete. In Bucuresti, ceata va persista pana la ora 02:00 si trecator se va semnala burnita. De asemenea, localitati din judetele Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit, marti seara, atentionarile nowcasting Cod galben de ceata pentru Capitala si alte 20 de judete.In Bucuresti, ceata va persista pana la ora 02:00 si trecator se va semnala burnita. Citește și: Un hipermarket de top a vandut FRUCTE…

- Ioan Deneș, dl. ministru al Apelor si Padurilor, a fost prezent sambata, 3 martie, la Pitești, ocazie cu care au avut loc consultari in cadrul unei ședințe de lucru cu silvicultori, proprietari de paduri și primari din noua județe: Argeș, Olt, Dambovița, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Calarași,…

- Noua judete si municipiul Bucuresti se afla, duminica dimineata, sub cod galben de polei, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetul Satu Mare este sub cod galben de ceata. Pana la ora 9.00, pentru municipiul Bucuresti si Constanta, Caras-Severin,…

- Noua judete si municipiul Bucuresti se afla, duminica dimineata, sub cod galben de polei, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Judetul Satu Mare este sub cod galben de ceata. Pana la ora 9.00, pentru municipiul Bucuresti si Constanta, Caras-Severin,…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a participat sambata, 3 martie a.c., la Pitești, la o intalnire de lucru cu reprezentanți ai sectorului silvic și proprietarilor de paduri din județele Argeș, Olt, Dambovița, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Calarași, Ialomița. “Noi in aceste italniri am…

- Scolile din Capitala si din opt judete vor fi inchise in continuare toata saptamana, din cauza viscolului si a temperaturilor scazute, iar in alte trei judete, respectiv Arges, Tulcea si Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, conform datelor transmise miercuri seara de catre Ministerul Educatiei.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atentionare de Cod Portocaliu de intensificari susținute ale vantului, ninsoare puternic viscolita, zapada spulberata și vizibilitate scazuta in județele Giurgiu, Calarași, Ialomița, Buzau, Braila, Constanța și Tulcea, valabil pana astazi la ora 20.00.…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00. De asemenea, miercuri, pana la ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca va fi in continuare extrem de frig in intreaga tara. Pentru Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea, precum si pentru Capitala se mentine codul portocaliu de ger, pana in 1 martie, la ora 10.00. De asemenea, miercuri, pana la ora…

- Unitati de invatamant in care cursurile sunt suspendate Potrivit informatiilor furnizate de inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB), miercuri, 28 februarie, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare sunt suspendate…

- Compania Naționala de Administrare A Infrastructurii Rutiere ar avea o problema cu aprovizionarea de sare, potrivit unor documente publicate de Antena 3. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou Cod Portocaliu de ninsori și viscol pentru 28 februarie care vizeaza șapte județe. Capitala…

- Vremea rea a creat probleme, in ultimele 24 de ore, in 16 judete din tara si in municipiul Bucuresti, iar politistii, pompierii si jandarmii, cu ajutorul autoritatilor locale, au intervenit pentru salvarea a patru sute de persoane, au anuntat, marti, reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI).…

- In ultimele 24 de ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe au fost semnalate efecte in 16 judete Arges, Bacau, Braila, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Giurgiu,Ilfov, Ialomita, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vrancea si in municipiul Bucuresti.In intervalul amintit, efectivele…

- In ultimele 24 de ore, ca urmare a fenomenelor meteorologice severe au fost semnalate efecte in 16 judete (Arges, Bacau, Braila, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Giurgiu,Ilfov, Ialomita, Olt, Prahova, Tulcea, Teleorman, Vrancea) si in municipiul Bucuresti. In intervalul amintit, efectivele…

- Puse fata in fata cu avertizarile meteo si cu furia naturii, autoritatile au luat masuri. Marți noapte, 26 de drumuri nationale au fost inchise, iar pe alte cinci circulatia a fost restrictionata. In plus, pe zeci de drumuri judetene din Calarasi, Teleorman, Dolj, Giurgiu, Olt si Tulcea nu se circula.

- Codul portocaliu de ger ar putea fi extins. Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, 1 martie, a anuntat directorul Administratiei…

- Vremea in județul Ialomița. Cursurile au fost suspendate marți in tot județul, iar patru drumuri naționale au fost inchise din cauza vremii. 6 autoturisme și un microbuz cu pasageri la bord au ramas inzapezite azi noapte in zona Țandarei – Fetești. 31 de persoane au avut nevoie de ajutor din partea…

- Romania este in a doua zi de cor portocaliu de ninsori abundente, viscol și ger. M ai multe drumuri naționale sunt inchise , precum și autostrazile A2 și A4, in timp ce in mai multe județe, cursurile au fost suspendate și astazi , din cauza vremii. Autostrazile A2 și A4 sunt inchise complet , inca…

- In Bucuresti si in judetele Dolj, Constanta, Giurgiu, Ilfov si Teleorman, școlile raman inchise marți, in timp ce in Braila si Olt cursurile sunt suspendate inclusiv miercuri. In judetele Calarasi si Mehedinti marti vor fi inchise doar anumite scoli, potrivit Ministerului Educatiei. Marti, 27 februarie,…

- SCOLI INCHISE. Luni, 26 februarie, și marți, 27 februarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, cursurile școlare vor fi suspendate integral in județele Dolj și Ilfov, respectiv in Capitala. In județul Constanța, cursurile vor fi suspendate integral in ziua de luni, 26 februarie.…

- Cursa anulata este Ryanair care circula pe ruta Roma-Bucuresti-Roma. De asemenea, intarzieri la sosiri au cursele TAROM Iasi-Bucuresti, Belgrad- Bucuresti si Budapesta-Bucuresti, iar la plecari cursele Pegasus Bucuresti-Istanbul, Ryanair Bucuresti-Berlin, Wizzair Bucuresti-Londra, TAROM Bucuresti…

- 'Recomandam conducatorilor auto sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si doar daca au autovehiculele echipate de iarna. Recomandam de asemenea conducatorilor auto sa se informeze inainte de a pleca la drum despre starea zonelor tranzitate, sa adapteze viteza la conditiile din trafic si…

- 'Sa ne pregatim de ce-i mai rau, Doamne ajuta sa nu fie cazul! Nu facem altceva decat sa reamintim ca, atunci cand vremea este extrema si sunt caderi de mari cantitati de zapada, ar trebui sa evitam sa iesim cu masinile in trafic. Am vazut nu putini care nu constientizeaza ca deszapezirea se face cu…

- Ministerul Sanatatii arata intr-un comunicat transmis, duminica, faptul ca in cazul in care este necesara deplasarea in spatii deschise, este recomandata folosirea mijloacelor de protectie adecvate - caciuli, manusi etc. "Trebuie evitata expunerea prelungita a mainilor si picioarelor la temperaturi…

- Valul de frig va cuprinde toata tara, au anuntat, duminica, meteorologii, care au actualizat avertizarile cod galben si cod portocaliu privind valul de frig. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, de luni, de la ora 4 pana marti la ora 20, in sudul Banatului, in Oltenia, Muntenia,…

- Administratia Nationala de Metorologie a emis o informare meteo pentru judetele Arad, Arges, Bacau, Botosani, Caras-Severin, Constanta, Calarasi, Dambovita, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Neamt, Prahova, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui si Vrancea.

- La sediul Agenției pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia a avut loc o noua intalnire de lucru cu reprezentanții municipiilor reședința ale județelor Argeș, Calarași, Giurgiu, Dambovița, Ialomița, Prahova și Teleorman. Tema intanirii, analiza stadiului contractelor de lucrari si servicii aferente…

- Noua judete sunt sub atentionare cod galben de ceata, marti pana la ora 15, vizibilitatea fiind scazuta, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). ANM a prelungit, marti, atentionarea cod galben de ceata pentru noua judete din tara. Astfel, sunt sub atentionare judetele…

- Codul galben de ceata a fost prelungit, marti dimineata, pana la ora 11, fiind avertizate noua judete din tara. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, sunt sub atentionare cod galben de ceata judetele Olt, Buzau, Arges, Ialomita, Teleorman, Prahova, Calarasi, Dambovita si Giurgiu.…

- Zece judete se afla, marti dimineata, sub atentionare cod galben de ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.Citeste si: Politia a facut PRAPAD in trafic: Amenzi de aproape 3 MILIOANE de lei si 600 de soferi, fara permis Atentionarea de ceata este in vigoate pana la ora…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Arad, Bacau, Buzau, Bihor, Braila, Brasov, Calarasi,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Alba, Bacau, Buzau, Braila, Brasov, Calarasi,…

- Potrivit sursei citate, in judetele Ilfov, Teleorman, Giurgiu si Calarasi, pana la ora 22:00, in cele patru judete se vor semnala local precipitatii predominant sub forma de ploaie, care favorizeaza depunerea de polei. Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru…

- Meteorologii anunta cod galben de ceata in 17 judete, pentru 12 dintre acestea avertizarea expirand la ora 2:00, iar pentru celelalte cinci la ora 23:00.Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m, fiind asociata pe alocuri si cu burnita, scrie news.ro. Citește…