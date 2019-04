Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Asociatiei Lutierilor din Romania, Claudiu Mare, a declarat, marti, pentru AGERPRES, ca toti maestri lutieri din cadrul asociatiei isi pregatesc creatiile - viori, viole, violoncele, contrabasuri - pentru expozitia din cadrul editiei 2019 a Festivalului International "George Enescu", care…

- Merasport, singurul distribuitor Hummel Sport in Romania, sponsor oficial al Federatiei Romane de Handbal deschide primul magazin in Baia Mare. Inaugurarea este programata pentru sambata, 6 aprilie 2019, la ora 13.00. “In noul magazin veți gasi ultimele colectii ale echipamentelor sportive, pantofi…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie Tirgu Mures va deschide in anul universitar 2019-2020 o linie in limba engleza la Hamburg, in Germania. Leonard Azamfirei, rectorul universitații a facut anunțul miercuri și a declarat ca aceasta extensie este o premiera pentru Romania.

- Ziua de 15 Martie a devenit simbolul libertatii maghiarilor. In 1848, ungurii s-au ridicat impotriva Imperiului Habsburgic, pentru constituirea unui mare stat maghiar, iar de atunci, data de 15 martie a devenit Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.

- Ungaria este gata sa cumpere gaze din partea romaneasca a Marii Negre, la pretul pietei, in conditiile in care si-a propus diversificarea surselor de aprovizionare, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Zakonyi Botond, ambasadorul Ungariei la Bucuresti. “Aproape toate casele din Ungaria sunt conectate…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, da de înțeles ca va ignora opinia comunitații internaționale, care a chemat forțele politice din Moldova sa formeze cât mai repede un Guvern pentru a realiza promisiunile date alegatorilor. ”Noi aici, acasa, trebuie sa ne facem dreptate și sa ne facem…

- Anul acesta, Festivalul International de Teatru Oradea – FITO va avea loc la inceputul verii, in perioada 1-9 iunie, si nu la final de septembrie cum a fost pana acum. Ideea a fost de a evita suprapunerea festivalului oradean peste alte importante festivaluri de teatru din tara, si desigur,…