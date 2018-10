Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de cele mai noi tehnologii in agricultura și soluțiile inteligente pe care le are in portofoliu, Iridex Group Plastic va prezenta soluții pentru compostare in cadrul unui workshop gratuit desfașurat in cadrul celui mai important eveniment expozițional de echipamente din domeniul agriculturii,…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta organizeaza, in perioada 24 28 octombrie 2018, o editie speciala a TINIMTEX Targ specializat de articole din piele si blana, cel mai mare eveniment de profil din tara in domeniul industriei usoare, cu traditie pentru zona Dobrogea.…

- In cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara astazi, 15 octombrie, la Ankara, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu Rifat Hisarciklioglu, președintele Uniunii camerelor de comerț, industrie și burselor din Turcia. Premierul roman a salutat cooperarea economica dinamica…

- Sefa Executivului isi incepe, luni, vizita pe care o efectueaza in Turcia, Emiratele Arabe Unite si Kuweit. Aceasta se va intalni cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. „Voi incepe astazi o vizita in Republica Turcia si in Golful Persic, in Emiratele Arabe Unite si in Kuweit, state cu potential…

- Romania gestioneaza foarte prost banii, iar la o inflatie de 5% pe an populatia Romaniei pierde 7 miliarde de lei, a declarat marti vicepresedintele Autoritatii pentru Supraveghere Financiara (ASF), Mircea Ursache, la conferinta „Strategia de dezvoltare a Romaniei” - organizata de grupul de presa Bursa…

- Luna septembrie va aduce desemnarea echipelor care vor pleca la finala internationala. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de partener oficial in Romania al Programului ClimateKIC, organizeaza in data de 25 septembrie 2018, incepand cu ora 16:00, in Sala C.E.D.O. a sediului…

- In urma declaratiilor recente facute de unii oficiali romani impotriva companiilor multinationale, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania (CCIFER) isi exprima ingrijorarea privind impactul negativ asupra partenerilor externi, investitorilor si salariatilor acestora.

- Prima zi a Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane 2018 a inclus trei sesiuni plenare in cadrul carora au fost dezbatute subiecte de interes major privind politica externa a Romaniei. Panelul "Responsabilitati de actualitate in activitatea diplomatica - cooperarea economica, diplomatia culturala si stiintifica,…