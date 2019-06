Lucrarile de constructie a centrului de mentenanta al societatii aeronautice Aerostar Bacau in incinta Aeroportului International Iasi incep astazi, dupa ce autorizatia in acest sens a fost eliberata de Primaria Municipiului Iasi in ultima zi a lunii mai. In ordine cronologica inversa, Planul Urbanistic Zonal fusese adoptat in ultima sedinta a Consiliului Local de anul trecut, iar contractul de concesiune a suprafetei de teren de 16.000 mp fusese semnat la &ic (...)