Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile in scoli si colegii au fost suspendate luni in Mumbai, centrul financiar al Indiei, in urma prognozelor meteorologice potrivit carora ploile torentiale care afecteaza zona vor continua, relateaza Xinhua.

- Prabusirea unui zid in urma ploilor torentiale a provocat marti cel putin 18 decese in capitala economica a Indiei, Mumbai, paralizata de precipitatii musonice, potrivit unui nou bilant oficial, citat de AFP. Un zid din apropierea unui cartier saracacios s-a prabusit in plina noapte, marti, in jurul…

- Cursurile vor fi suspendate joi in 110 unitati de invatamant din Capitala, cu ocazia vizitei Papei Francisc, potrivit unei informari a Inspectoratului Scolar. Dintre acestea, 79 sunt unitati de...

- Toate școlile și gradinițele de stat sau particulare vor fi inchise vineri in Bucuresti, pentru vizita Papei Francisc, a anunțat Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Pentru ziua de joi, unitațile...

- Cu ocazia vizitei Papei Francisc in Romania, joi, 30 mai, vor fi inchise toate scolile de pe traseul Sanctitatii Sale. Iar vineri, 31 mai, vor fi inchise toate scolile din Bucuresti, a anuntat primarul Gabriela Firea si Inspectorul Scolar.