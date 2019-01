Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca Institutul National de Sanatate Publica urmeaza sa prezinte marti situatia cazurilor de gripa si ca in baza acestor informatii se va lua o decizie in ce priveste declararea epidemiei.Daca vom avea trei saptamani la rand saptamana epidemica, cu siguranta…

- Elevii si prescolarii vor fi liberi și vineri, 25 ianuarie. Ministrul Educației Naționale a decis, miercuri- 23 ianuarie, printr-un ordin, suspendarea cursurilor in toate unitațile de invațamant preuniversitar din Romania. “In data de 25 ianuarie 2019 se suspenda cursurile in toate unitațile de invațamant…

- "Saptamana trecuta, de la Directiile de Sanatate Publica ne-au venit solicitari pentru a suplimenta aceste doze (de vaccin antigripal - n.r.). In acest moment, la Ministerul Sanatatii se analizeaza aceasta situatie si pot sa va spun ca vom redistribui in teritoriu cantitati suplimentare - aproximativ…

- O femeie, in varsta de 45 de ani, din judetul Ialomita a decedat sambata, 19 ianuarie, din cauza gripei, numarul victimelor acestui virus ajungand la 19, informeaza Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Analizele au confirmat in cazul femeii virusul gripal tip A. Nu era vaccinata antigripal…

- Datele apar intr-un raspuns formulat de Institutul Național de Sanatate Publica la o interpelare transmisa de deputatul PNL Costel Alexe. Numarul mic de infecții raportate de unele spitale nu inseamna neaparat ca acolo nosocomialele sunt mai puține. Atat ministrul Sorina Pintea, cat și unii dintre medici…