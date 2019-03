Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei Nicolae Robu transmite timișorenilor ca, in drum spre 2021, cand Timișoara va fi Capitala Europeana a Culturii, trebuie sa-și schimbe mentalitatea. Aceasta insemnand ca locuitorii urbei sa-și scoata locuințele la inchiriat in regim hotelier. The post Robu: Timisorenii ar trebui sa-și…

- Cele mai mari 9 companii de taximetrie din Bucuresti au platit catre stat, in 2016, impozit pe profit, cumulat, in valoare de 61.224 de lei, potrivit datelor raportate catre Ministerul de Finante. In aceeasi perioada, Uber, serviciul privat de car sharing, activ pe pietele din Bucuresti, Timisoara si…

- BCM U Pitești a invins SCM Timișoara, scor 86-85, in ultimul meci al etapei a 4-a in Grupa Roșie a Ligii Naționale de baschet masculin – ediția 2018/19. Ultima faza a meciului a aratat si tensiunea sub care s-a jucat. La 86-85, Orbeanu a ratat doua libere, iar pe contraatac, Popa Calota a marcat ceea…

- SCM Timisoara se afla pe val chiar in primele jocuri din Grupa Rosie. Dupa Sibiu si Oradea, banatenii vor sa mai doboare un colos al Ligii Nationale, puternica U-BT Cluj-Napoca va fi oaspetele de duminica din Sala „Constantin Jude”. Conducerea „leilor” a anuntat ca e cu platile la zi catre jucatori…

- „Leii din Banat” au avut parte de un nou duel tare cu „leii oradeni”. Dupa ce in prima etapa din Top 6 au castigat cu liderul din Sibiu, in aceasta seara SCM Timisoara s-a impus chiar pe terenul detinatoarei titlului, CSM Oradea. A fost un 88-85, pe muchie, pentru baschetbalistii alb-violeti dupa o…

- Prima faza a Ligii Nationale de baschet masculin s-a incheiat, duminica, atunci cand campioana CSM Oradea a invins, pe teren propriu, formatia BCMU Pitesti, scor 82-76 (39-42). Echipele calificate, in ordine, in Top 6 sunt CSU Sibiu, U BT Cluj, SCM Craiova, CSM Oradea, BCMU Pitesti si SCM Timisoara.…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Stiinta Constanta va incerca sa obtina prima victorie in Grupa Rosie a Ligii Nationale, sambata, 12 ianuarie, de la ora 17, pe terenul celor de la CSTBV Olimpia CSB Arad. Pentru formatia de pe litoral, primul contact avut cu elita baschetului feminin romanesc a…

- SCM Timisoara joaca in deplasare, in ultimele doua etape din prima faza a Ligii Naționale de baschet masculin, grupa A. Primul meci va fi astazi, 7 ianuarie, pe terenul echipei Dinamo Știința București, de la ora 18.00, iar urmatorul la Craiova, la finalul saptamanii. Gruparea din București este condusa…