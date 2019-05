Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistii alb-violeti au jucat in aceasta seara poate ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon. SCM Politehnica a invins-o pe CSM Focsani, scor 33-28, in prima intalnire care mai conteaza doar pentru clasarea finala in Liga Zimbrilor 2018-19. Poli vrea sa incheie macar pe 7 sezonul in care…

- SCM Timisoara nu a izbutit sa se impuna in meciul 5 din sferturile de finala ale play-off-ului. Decisivul de pe terenul Craiovei a fost castigat de gazde dupa un meci foarte strans, transat de SCM U in ultimele secunde, scor 67-62. Primul sfert a fost castigat cu 16-13 de catre olteni, care au cedat…

- SCM Politehnica a pierdut orice sansa de a prinde finala mica a Ligii Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au cedat, scor 30-33, pe terenul Dunarii Calarasi si vor mai lupta in acest sezon doar pentru a prinde locul 7. Poli ramane cu bucuria castigarii Cupei in acest sezon, nu si cu o performanta deosebita…

- CSM-ul a vrut sa razbune esecul umilitor din sezonul regulat suferit la Timisoara si prin care au pierdut puncte importante in lupta pentru accesul in finala campionatului. Bucurestenii s-au impus acum in fata lui SCM Poli cu 25-22 dupa un meci pe care l-au controlat apeland des la agresivitate. Prima…

- Derby-ul „Poli” era programat initial vineri, de la ora 11.00, pe arena Stiinta, deoarece in aceeasi zi pe „Dan Paltinisanu” e programat meciul echipei de rugby. Pana la urma jocul ASU Politehnica – ACS Poli, din runda a 32-a a Ligii a II-a, va ramane pe „Marele oval”, dar se va desfasura in nocturna.…

- Proaspeții caștigatori ai Cupei Romaniei la handbal s-au intors la Timișoara. Sportivii de la SCM Politehnica au adus trofeul pe Bega dupa o finala cu Steaua pe care au dominat-o in cea mai buna parte, 31-27 scor final, dar și dupa ce ediția precedenta trebuiau sa se recunoasca invinși intr-o finala…