ScHoolboy Q lanseaza piesa „Numb Numb Juice”

Stiri pe aceeasi tema

- Tory Lanez, celebrul rapper canadian, are planuri mari pentru anul 2019. Chiar daca se afla in turneul european alaturi de Drake, Lanez isi face timp pentru a lansa un nou single, „Freaky”. Piesa este scrisa in colaborare cu Daystar Peterson, Dimitri Leslie Roger, Nils Noehden si Ozan Yildirin si produsa…

- In ciuda dezamagirilor, visurile trebuie sa-și croiasca drum in viețile tuturor, acesta este mesajul pe care il transmite MIRA odata cu noua ei piesa, „Cum de te lasa”. Vocea calda a artistei și ritmul vibrant al melodiei sunt doar doua dintre motivele ce va vor face sa va indragostiți de aceasta piesa.…

- Norah Jones, castigatoare a 9 premii Grammy, a anuntat lansarea unui nou album, intitulat “Begin Again”. Albumul se va lansa pe 12 aprilie si va contine 7 piese eclectice, pe care Norah Jones le-a inregistrat in decursul anului trecut. Materialul discografic va fi disponibil atat digital cat si in format…

- Dupa “Da-le”, Sonny Flame lanseaza a doua piesa de pe albumul “Mozaic de Ganduri”. “Mai aproape este un bedroom song pe care il poti asculta oricand in compania partenerului si care transmite o stare pozitiva, de apropiere; daca vrei sa organizezi o seara romantica pentru persoana iubita, atunci “Mai…

- Trupa Empire Of The Sun sarbatoreste 10 ani de cand a lansat albumul “Walking On A Dream” si le ofera fanilor piesa “Chrysalis” in semn de multumire “Walking On A Dream” este albumul care a reusit, in 2009, sa se claseze in fruntea topurilor internationale, a fost premiat cu discuri de platina si a…

- Imediat dupa ce si-a planificat calendarul concertelor anului 2019, trupa The Chemical Brothers lanseaza o noua piesa, „MAH”. Videoclipul noii piese este regizat de catre Marcus Lyall si pune laolalta o suita de cadre create de Adam Smith & Marcus. Materialul video isi propune sa le ofere fanilor de…

- Lana Del Rey isi emotioneaza fanii cu o noua piesa, „hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it”, produsa de Jack Antonoff. „hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it” succeda lansarea din septembrie 2018 a materialelor „Mariners Apartment Complex”…