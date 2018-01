Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza cetatenii ca, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 79 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227 2015 privind Codul fiscal, incepand cu anul 2018 vor interveni urmatoarele modificari: posibilitatea achitarii…

- Negocierea colectiva forțata instituita prin O.U.G. nr. 82/2017 Prin Ordonanta de Urgenta nr. 82 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, s-a dispus ca in perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017, pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- Senatul a decis, luni, in calitate de Camera decizionala, abrogarea prevederii potrivit careia educatorii si invatatorii trebuiau sa absolve studii universitare de licenta, in profilul postului, pentru a-si continua activitatea in functiile didactice, anunta Agerpres.Camera Deputatilor a adoptat,…

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- Casele de marcat cu jurnal electronic, care vor deveni obligatorii, in doua etape, de la 1 iunie si 1 august 2018, vor avea nevoie sa fie avizate tehnic, inainte sa fie scoase pe piata de catre companiile distribuitorare. Ministerul Finantelor Publice a scos luni proiectul de ordin privind autorizarea…

- Executivul a aprobat, astazi, Ordonanța de Urgența a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii Nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat, proiect elaborat de grupul de lucru coordonat de ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, care permite realizarea…

- In perioada sarbatorilor de iarna, numarul turistilor va creste semnificativ in Maramures. Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului Maramures va organiza actiuni de consiliere a agentilor economici, operatorilor economici care desfasoara activitati de alimentatiei publica, agrement cazare,…

- Reprezentanții mediului de afaceri din R. Moldova au solicitat Guvernului și Parlamentului sa aprobe de urgența pachetul de legi care prevede limitarea abuzurilor asupra agenților economici. Aceasta solicitare a fost facuta ieri, in cadrul Galei Antreprenorilor, organizata de Asociatia Oamenilor de…

- Reprezentanții mediului de afaceri din R. Moldova au solicitat Guvernului și Parlamentului sa aprobe de urgența pachetul de legi care prevede limitarea abuzurilor asupra agenților economici. Aceasta solicitare a fost facuta ieri, in cadrul Galei Antreprenorilor, organizata de Asociatia Oamenilor de…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 11 decembrie a.c., urmatoarele decrete: * Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri…

- Modificarile fiscale care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie provoaca discrepante semnificative intre salariati si persoane fizice autorizate, se arata intr-un comunicat al EY, remis presei. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2017 aduce modificări importante în domeniul…

- Te-ai saturat de aglomeratia din magazine, de cozile extrem de lungi de la casele de marcat, de drumurile obositoare pana la mall? Solutia? Un magazin online care sa intruneasca toate cerintele tale! Produse de calitate din ultimele colectii, autentice, originale si cel mai important, la numai un click…

- Premierul Mihai Tudose i-a convocat pe ministri intr-o sedinta de urgenta la Palatul Victoria. Intalnirea va avea loc la 17.30 si, potrivit primelor informatii, subiectul principal il reprezinta programul funeraliilor Majestatii Sale, Regele Mihai I. Dupa cum mentiona si ministrul Fifor,…

- Firmele sub 21 de angajati vor fi nevoite sa ii cheme pe toti la negocierea Contractului Colectiv de Munca (CCM), devenita obligatorie prin OUG 82/2017, daca salariatii nu reusesc sa ajunga la un acord privind alegerea unui reprezentant, sustin specialistii in fiscalitate si salarizare ai Romanian Software,…

- Cum se vor calcula amenzile rutiere de la 1 ianuarie 2018 In prezent cuantumul amenzilor rutiere se situeaza intre 290 si 2.900 de lei, iar in cazul contraventiilor aplicate persoanelor juridice, acestea pot ajunge pana la 14.500 de lei. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) doreste plafonarea valorii…

- Valoarea punctului amenzii rutiere va fi plafonata la 145 de lei, pentru a nu genera cresteri excesive, in conditiile in care de la 1 ianuarie 2018 se majoreaza salariul minim brut pe economie, in functie de care se calculeaza punctul de amenda, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Ministerului…

- Deputatii USR au depus, vineri, 5.000 de amendamente impotriva Ordonantei de urgenta a Guvernului referitoare la split TVA, fiind primul obstrucționism din Romania pe o tema extrem de importanta,...

- Comerciantii si alte firme care vor avea obligatia utilizarii caselor de marcat cu jurnal electronic vor putea utiliza unul dintre cele 6 tipuri de aparate admise, potrivit unei hotarari de Guvern publicate luni in Monitorul oficial.

- Deputatii au dat marti vot favorabil proiectului de lege privind aprobarea OUG 55 2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului 111 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, informeaza Digi 24.Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim…

- Deputații au dat marți vot favorabil proiectului de lege privind aprobarea OUG 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgența a Guvernului 111/2010 privind concediul și indemnizația lunara pentru creșterea copiilor. Prin actul normativ se stabilește un plafon maxim…

- Un avion usor si un elicopter au intrat in coliziune si s-au prabusit in Buckinghamshire, in sud-estul Angliei, a anuntat vineri Air Accidents Investigation Branch (AAIB), organul din cadrul Guvernului insarcinat cu anchetarea accidentelor aeriene in Marea Britanie, iar o operatiune a serviciilor…

- Platforma Romania 100 critica „revoluția fiscala” facuta de guvernarea PSD-ALDE, prezentand „capcane ascunse” ale noului Cod fiscal. „Trecerea contribuțiilor sociale de angajator la angajat propusa prin a guvernului PSD lovește zeci de mii de intreprinzatori romani: firmele de tip SRL-D (societațile…

- Ion Popescu, edilul localitații Draguțești este de departe cel mai pozitv primar din județ. Deși masura fiscala adoptata prin Ordonanta de Urgenta de Guvernul Tudose pune capac oricarei dezvoltari a administratiilor locale, intrucat primariilor le vor fi luați banii de investiții, Ion Popescu, primarul…

- Guvernul Tudose a aprobat, discret, o reglementare care va obliga firmele sa aplice controversatul proiect de transferare a contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, informeaza publicația Profit.ro. Potrivit deciziei Guvernului, "este o obligativitate impusa tuturor angajatorilor…

- Conducatorii auto vor putea depași incalcand linia continua și nu vor primi nicio sancțiune, insa doar in anumite condiții. Masura este prevazuta intr-o propunere legislativa inregistrata recent la Senat pentru dezbatere și care urmarește fluidizarea traficului din anumite zone și creșterea vitezei…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici a solicitat ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sa initieze in regim de urgenta o ordonanta care sa suplimenteze fondul de salarii necesar acoperirii contributiei angajatorului "in vederea pastrarii salariilor in plata, asa cum reprezentantii Guvernului…

- Guvernul a modificat, in ședința de saptamana tercuta, printr-o hotarare, normele metodologice de aplicare a OUG nr 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, stabilind cerințele tehnice pe care casele de marcat cu jurnal electronic trebuie sa le indeplineasca…

- Guvernul a modificat, printr-o hotarare, normele metodologice de aplicare a OUG nr 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, stabilind cerintele tehnice pe care casele de marcat cu jurnal electronic trebuie sa le indeplineasca pentru a fi autorizate. Potrivit…

- Ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell, spune, comentand Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind Codul Fiscal, ca pentru investitorii britanici si pentru firmele straine este important sa fie stabil climatul pentru investitii, considerand ca este important ca masurile care se iau in domeniul fiscal…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, membru PSD, spune ca prin modificarea Codului Fiscal bugetul local va fi afectat direct si profund, apreciind ca “este o palma data in mod clar pe linia de dezvoltare a oraselor”. Mihai Chirica a spus joi, in cadrul sedintei extraordinare de consiliu local, ca serviciile…

- SCHIMBARI…Se schimba modul in care firmele din judetul Vaslui vor putea utiliza casele de marcat fiscale, subiect care a creat un imens scandal intre comercianti si inspectorii de la Antifrauda. Guvernul a modificat normele metodologice care privesc obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate…

- Guvernul a modificat, in ședința de miercuri, printr-o hotarare, normele metodologice de aplicare a OUG nr 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, stabilind cerințele tehnice pe care casele de marcat cu jurnal electronic trebuie sa le indeplineasca pentru…

- Guvernul a modificat, in ședința de astazi, 8 noiembrie, printr-o hotarare, normele metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale, stabilind cerințele tehnice pe care casele de marcat cu jurnal electronic trebuie sa le indeplineasca…

- "Operatorii economici care nu intra sub incidenta ordonantei de urgenta pot opta pentru utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, in conditiile legii. Operatorii economici care au obligatia utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, precum si cei prevazuti la alin. sunt denumiti…

- Firmele vrancene mai au cateva zile la dispoziție pentru a depune solicitarile de școlarizare in invațamantul dual. Termenul legal a fost stabilit pentru 17 noiembrie, potrivit Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare in invațamantul dual și in invațamantul profesional…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, susține ca din 2018 va exista o reducere a cheltuielilor materiale cu cel putin 10% în sistemul public. ”S-a discutat si s-a decis înca de la începutul guvernarii, din ianuarie, si se continua aceasta abordare, ca…

- Romanii vor putea opta pentru cartea de identitate electronica anunța executivul care a adoptat astazi un proiect de hotarare in acest sens. De asemenea, cetațenii vor putea alege daca vor o carte electronica cu sau fara amprente digitale. Guvernul a adoptat in ședința de joi un proiect de lege care…

- Senatorii au adoptat marți, 24 octombrie, un proiect de lege care se amana pana la 1 ianuarie 2019 obligativitatea taxei de 80 de lei/tona incasata pentru deseuri. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonantei de Urgenta 48/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.…

- Camera Deputaților a decis, marți, abrogarea prevederii potrivit careia educatorii și invațatorii trebuiau sa absolve studii universitare de licența, in profilul postului, in cel mult șase ani, pentru a-și continua activitatea in funcțiile didactice. Deputații au adoptat, in unanimitate, propunerea…

- Camera Deputaților a decis, marți, abrogarea prevederii potrivit careia educatorii și invațatorii trebuiau sa absolve studii universitare de licența, in profilul postului, in cel mult șase ani, pentru a-și continua activitatea in funcțiile didactice. Deputații au adoptat, in unanimitate, propunerea…

- Deputații au adoptat, in unanimitate, propunerea legislativa pentru modificarea Ordonanței de Urgența a Guvernului 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invațamantului și cercetarii, precum și in ceea ce privește plata sumelor prevazute in hotarari judecatorești devenite executorii in perioada…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, OUG 61/2017 care permite trecerea ELCEN la Primaria Capitalei.Ordonanta de Urgenta a Guvernului 61/2017 pentru aprobarea unor masuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de actiuni detinute de catre statul roman la societatile…

- Camera Deputaților a decis, marți, abrogarea prevederii potrivit careia educatorii și invațatorii trebuiau sa absolve studii universitare de licența, in profilul postului, in cel mult șase ani, pentru a-și continua activitatea in funcțiile didactice. Deputații au adoptat, în…

- Premierul Mihai Tudose i-a asigurat pe reprezentantii Uniunii Nationale a Patronatului Roman (UNPR), cu care s-a intalnit luni, ca masura split TVA va fi modificata si flexibilizata in dezbaterile din Parlament, in concordata cu propunerile rezultate din discutiile cu reprezentantii mediului de afaceri.…

- Focșanenii pot depune la ENET, de luni, 16 octombrie, cererile și declarațiile pe proprie raspundere pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuinței. Reprezentanții ENET au anunțat ca atat cererile cat și declarațiile pe proprie raspundere se primesc, completate, pana la data de 20 noiembrie,…

- Guvernul face ultimele ajustari la legislatie, pentru a pregati introducerea obligatorie a caselor de marcat cu jurnal electronic la firme, la termenele amanate deja de mai multe ori. Un nou proiect de hotarare de guvern clarifica care firme vor fi exceptate de la obligatia utilizarii caselor de marcat,…

- Plata defalcata a TVA sau Split TVA a fost o metoda pe care Executivul a laudat-o cu surle și trambițe inca de la inceput. In ciuda faptului ca noua masura a fost dur criticata de catre mediul de afaceri, Guvernul Tudose a aprobat-o, aceasta devenind obligatorie de la 1 ianuarie.Deși pareau…

- "Printr-o Ordonanța de Urgența adoptata astazi, vor fi reglementate doua noi situații specifice in operațiunea de restituire a sumelor achitate catre Fondul pentru mediu și vor fi reglementate unele prevederi legislative pentru a evita blocarea restituirii sau interpretari diferite ale prevederilor…

- Cererile și declarațiile pe proprie raspundere pentru obținerea ajutoarelor pentru incalzirea locuinței trebuie depuse pana la mijlocul lunii octombrie. Termenul legal pentru depunerea cererilor este 15 octombrie, care cade intr-o duminica, motiv pentru care trebuie depuse pana pe 13 octombrie.…

- Avocatul Poporului a sesizat CCR cu privire la neconstituționalitatea dispozițiilor OUG 54/2017 prin care se menține acreditarea școlilor doctorale autorizate provizoriu pana la 1 octombrie 2019. "Avocatul Poporului a sesizat direct Curtea Constituționala a României cu excepția…