Schimb de focuri între palestinieni şi israelieni în Cisiordania Armata israeliana a comunicat ca soldatii trimisi sa aresteze mai multi suspecti de activitati anti-israeliene s-au angajat intr-un schimb de focuri cu indivizi inarmati. Militarii nu si-au dat seama decat ulterior ca cei in care au tras fac parte din fortele de securitate palestiniene. Niciun soldat israelian nu a fost ranit.



Guvernatorul orasului, Ibrahim Ramadan, a acuzat Israelul de incalcarea acordurilor, intr-o declaratie facuta presei. la locul incidentului, in fata sediului fortelor de securitate palestiniene, unde se vedeau mai multe geamuri sparte. "Ei (soldatii israelieni)… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

