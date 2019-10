SCENE ŞOCANTE. Ministru atacat cu cuţitul de un bărbat. Atacatorul a fost ARESTAT Wiranto a fost atacat imediat ce a coborat din masina la Pandeglang, provincia Banten. Intr-o fotografie a politiei, ministrul, fost general, apare transportat cu o targa spre un spital din apropiere. Dedi Prasetyo, purtatorul de cuvant al politiei nationale, a confirmat incidentul si a declarat pentru presa ca atacatorul a fost arestat, iar un politist a fost ranit. Crima cutremuratoare! A intrat intr-o casa si a ucis 5 oameni. Ce legatura avea cu ei Fortele de securitate l-au trantit la pamant pe suspect, intr-o fotografie furnizata de politie acesta aparand cu mainile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

