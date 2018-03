Stiri pe aceeasi tema

- Laura Bisog si Grigore Luca sunt pasionati de muzica si au ales sa duca mai departe arta unor mari cantareti din istoria muzicii romanesti. Cei doi i-au studiat indeaproape pe idolii lor, Mirabela Dauer si Dan Spataru si au reusit sa puna in scena un moment plin de emotie.

- ROMANII AU TALENT 9 MARTIE. Florin Calinescu a dat “Golden Buzz”, vineri seara, la “Romanii au talent”, iar gestul sau a fost starnit un val de reacții in mediul on-line. Laura Bisog si Grigore Luca au primit din partea actorului “Golden Buzz”, deși momentul lor nu i-a satisfacut deloc pe fanii show-ului…

- In timpul sedintei, Liviu Dragnea si-a acuzat unii colegi ca dau informatii "pe surse" la presa si chiar fotografii. Ca sa se apere, cei acuzati de liderul PSD, si-au pus telefoanele pe masa prezidiului, iar Robert Cazanciuc le-a verificat pe fiecare in parte ca sa verifice daca s-au trimis sau nu informatii…

- La cateva zile dupa scrisoarea trimisa clubului Dinamo Bucuresti de parintii juniorilor echipei de baschet Under 13, in care faceau acuze grave la adresa vicepresedintelui Dinamo, Marian Stefan, un nou caz a iesit la iveala la inceputul acestei saptamani. Cel care-l acuza de aceasta data pe Stefan este…

- Comportamentele abuzive ale profesorilor continua sa ajunga pe primele pagini ale ziarelor. De data aceasta, evenimentele de la școala Gimnaziala „Vasile Goldis” din Alba Iulia au dus la o ancheta.

- In a treia editie „Romanii au talent“, Andi Moisescu a apasat butonul auriu si a trimis direct in semifinale trei dansatori care l-au impresionat cu originalitatea de care au dat dovada pe scena, dar si cu povestea lor.

- Scena Romanii au talent este locul in care toate dorintele prind viata, iar talentul autentic este prezentat in toate formele sale surprinzatoare! Vinerea aceasta Andi Moisescu a ales originalitatea. Juratul a apasat butonul auriu pentru unul dintre cele mai originale numere din sezonul cu…

- Vinerea aceasta, scena a fost incarcata de pasiune, efervescenta si vibratie, telespectatorii vor urmari momente uluitoare, dar si cel de-al doilea golden buzz al sezonului 8, un numar special, care i-a vrajit pe toti cei prezenti in sala prin energia transmisa.

- IQOS a devenit foarte popular in Romania, unde n-are probleme de natura legala, dar in Statele Unite ale Americii situatia sta cu totul altfel. Tehnologia IQOS este din ce in ce mai populara in ultima perioada iar, odata cu popularitatea, s-au inmultit si controversele legate de efectele nocive pe care…

- Omul de televiziune și actorul Florin Calinescu este de parere ca ar fi un scenariu „apocaliptic” daca liderul PSD Liviu Dragnea ar obține dreptul legal de a candida la președinția Romaniei sau de a deveni premier. Intr-un live publicat pe pagina sa de Facebook, Calinescu spune ca ar lua in calcul serios…

- Europarlamentarii au cerut o ancheta dupa numirea controversata saptamana trecuta a directorului de cabinet al presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in postul de secretar general, functia cea mai inalta in administratia acestei institutii, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. Grupurile…

- Roxana Zorzolan are 20 de ani și este studenta. A cantat de cand era mica, de la gradinița pana la școala, cand a auzit-o invațatoarea și a luat-o la Casa de Cultura. Nu are studii muzicale, a facut cateva luni de canto și atat. Este studenta la Facultatea de Arhitectura in București. Nu știe daca…

- Fetița din Deva, batuta cu salbaticie la școala dupa un pariu cu un coleg de clasa. Fata de 12 ani este eleva la Colegiul Național ‘Decebal’ din Deva. Fetița din clasa a VI-a a fost batuta cu pumnii, vineri intr-o pauza, iar mama ei a gasit-o in cabinetul școlii, plina de sange. „Am gasit-o in cabinetul…

- Cinci persoane au fost arestate in cadrul unei investigatii secrete lansate de politia argentiniana in legatura cu descoperirea a aproape 400 de kilograme de cocaina la ambasada rusa din Buenos Aires la...

- Parlamentul grec urmeaza sa aprobe miercuri seara crearea unei comisii de ancheta in legatura cu presupusa mita platita de grupul farmaceutic elvetian Novartis unui numar de zece responsabili politici el...

- ROMANII AU TALENT PRO TV: Edina a prezentat un dans lasciv, care a ridicat pulsul masculilor din sala. Deși tanara a debutat ezitant pe scena din cauza emoțiilor, aceasta a revenit dupa cateva minute plina de incredere. Astfel, a impresionat publicul și mai ales, partea masculina a juriului.…

- Balerina Bianca Badea este primul Golden Buzz de la Romanii au talent sezonul 8. La doar 11 ani, micuța balerina din Bucurști a impresionat juriul cu dansul ei perfect, iar Andra a apasat putonul auriu care a trimis-o direct in semifinale. Inainte de a-și incepe dansul, Bianca a declarat ca baletul…

- Un scandal intre o mama si o fiica a avut loc in direct la "Acces direct", iar prezentatoarea Simona Gherghe a intrerupt emisiunea. Antoaneta sustine ca fiica ei, Adriana, s-ar prostitua si ca aceasta si-a abandonat copilul de doi ani.

- Dorin Chirtoaca isi da demisia din functia de Primar al Chisinaului, afirmand ca este "legat de mani si de picioare de dictatura de astazi", anunta Deschide.md. El a precizat alegerile anticipate ar urma sa aiba loc in luna mai."Eu am primit mandatul de la cetateni si nu de la Plahotniuc,…

- Scoala „Avram Iancu” din Baia Mare se afla intr-o situatie iesita din comun, dupa ce parintii clasei I-a C refuza sa-si mai lase copiii la scoala. Pe de o parte, parintii spun ca sunt nemultumiti de iesirile unui copil diagnosticat cu autism, iar pe de alta parte, conducerea scolii nu are niciun temei…

- Lucrarile de modernizare a unei piete agroalimentare au fost sistate, primarul acuzand atat greseli de proiectare cat si de executie. In replica, reprezentantii firmei de constructii acuza ca s-au facut presiuni pentru realizarea lucrarii cu riscul de izbucnire a unui incendiu de proportii.

- „Duelul” castigatorilor Eurovision de la Salina Turda continua. Fiecare dintre finalisti mizeaza pe originalitate si mesaje de impact. Marea batalie se va da insa in finala de la Bucuresti, cand publicul va decide piesa castigatoare.

- Scandal in Japonia, dupa ce o scoala primara vrea sa impuna copiilor uniforme de lux. Institutia de invatamant, situata intr-un cartier bogat din Tokio, a comandat hainele de la o cunoscuta casa de moda italiana, insa nu toti parintii sunt de acord.

- Razvan Burleanu, 33 de ani, președintele FRF, a fost chemat astazi la Secția 9 a Poliției Capitalei, ca urmare a unei plângeri penale intentate de patru foști angajați ai FRF, Dumitru Mihalache, fostul director de competiții al FRF, dar și Marin Bucurescu, Alexandru Stici

- ROMANII AU TALENT 2018. Daca Andra are in acest sezon un stil clasic with a twist, cu multe elemente fresh și cateva accente glamour, Mihaela Radulescu a abordat in general stilul rock, dar a optat și pentru ținute cu influențe din anii '20, '50 sau '60. Citeste si "Romanii au talent 2018",…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a criticat dur, joi, pe seful politiei din tara sa dupa ce un comisar israelian a afirmat ca oameni 'cu putere' au trimis anchetatori privati într-o încercare evidenta de a-i discredita pe ofiterii judiciari care

- Ministrul Tudorel Toader nu este lasat sa vorbeasca in plenul Parlamentului European acolo unde va avea loc o discutie tocmai despre justitia din Romania. De altfel, membrii partidului popular european nu au dorit nici sa aiba o discutie cu oficialul roman inaintea plenului, desi Tudorel Toader…

- Romanii care vor lupta pentru medalii la Olimpiada de la PyeongChang au dat onorul la drapel in aceasta dimineata. Toti membrii delegatiei au fost prezenti la ceremonia de ridicare a tricolorului in satul olimpic. De vineri, TVR transmite Jocurile Olimpice de iarna.

- Pro TV a luat o decizie foarte importanta în privinta show-ului "Românii au talent". Postul a decis ca în sezonul ce va începe în februarie sa participe numai concurenti români.

- Uriaș scandal in Germania, dupa ce s-a aflat ca marii constructori auto au finanțat teste cu gaze toxice pe oameni și pe maimuțe. Mai exact, aceștia erau expuși la gaze de eșapament de la mașini Diesel ... pentru a cerceta efectele poluarii.

- Deputatul Andreea Cosma a facut plangere penala pe numele procurorului Mircea Negulescu. Ea spune ca a fost pur si simplu ruinata dupa ce i-a fost confiscata toata arhiva notariala, in timpul perchezitiilor. Timp de peste doi ani nu a mai avut nici un fel de client la biroul notarial. Astfel, activitatea…

- O balerina, viitoarea caștigatoare de la Romanii au talent ? Daca Andi Moisescu are talent… vrajitoresc și sta bine la capitolul previziuni, sunt toate șansele sa fie așa. Vedeta care jurizeaza concursul de talente de la PRO TV, alaturi de Andra , Mihaela Radulescu și Florin Calinescu, spune ca o fetița…

- Pregatirile pentru semifinala Eurovision de duminica au intrat in linie dreapta. Prezentatorii show-ului, Diana Dumitrescu și Cezar Ouatu au ajuns deja la Timișoara. Soliștii sunt și ei gata pentru repetiția generala.

- S-a incins hora și in alte orașe din țara! Unirea Principatelor a fost motiv de sarbatoare de la Galați pana la Deva. Oamenii au desfașurat un tricolor uriaș. Au alergat pentru o unire simbolica sau au realizat o harta umana a țarii. N-au lipsit nici cantecele patriotice.

- O invatatoare de la o scoala generala din orasul Calan este cercetata de politie pentru purtare abuziva, dupa ce, vineri, ar fi agresat un elev de 10 ani, iar copilul s-a ranit la buza, lovindu-se cu capul de banca.

- Pedrera, o localitate din Andalucia cu 5.000 de locuitori, sta pe un butoi cu pulbere. In urma unui altercații in trafic, mai mulți romani au agresat doi localnici. Spaniolii s-au strans in fața primariei, pentru a protesta, trei zile la rand. La un moment dat, starostele urbei, Antonio Nogales, vorbind…

- Cantarețul Abel Tesfaye, cunoscut sub numele de scena The Weeknd, afirma ca nu va mai colabora niciodata cu H&M, dupa ce retailerul a fost acuzat de rasism, din cauza unei reclame nepotrivite.

- Fosta campioana a Romaniei sta pe un butoi de pulbere la inceput de 2018! Alexandru Ionița este dorit de CFR Cluj, iar oficialii de la Dunare nu aduc niciun jucator cu care Edward Iordanescu sa atace reluarea sezonului competițional. ...

- Confruntandu-se cu o situatie asemanatoare in anul 1971, in Virginia, acum, in acelasi stat istoria s-a repetat in cea de-a 94-a circumscriptie electorala. Astfel, s-a trecut la tragerea la sorti, joi, in direct, la televiziune. Castigatorul a fost David Yancey, care a intrat la tragerea la…

- Preotul englez inca sot al lui Florin Marin, alaturi de care nu mai traieste insa, a dezvaluit ca romanul l-a adus la sapa de lemn. Astfel, acesta a ajuns sa traiesca din mila oamenilor.A

- Ploiesteanca, martora la un scandal monstru in autocarul care transporta romanii veniti din Germania. De sarbatori, romanii plecati in strainatate se intorc acasa alaturi de familiile lor sa petreaca Craciunul si Revelionul impreuna. La fel au facut si cativa romani veniti de la munca din Germania,…

- Consiliul director al Miss America Organization a votat suspendarea lui Sam Haskell din functia de conducere in urma dezvaluirii de catre Huffington Post a unor e-mail-uri in care CEO-ul companiei facea comentarii vulgare la adresa concurentelor la titlu.Sam Haskell trimitea unor membri ai…

- Lucrurile par sa fie departe de a se liniști in familia Denisei Raducu. Iar acum, pe langa problemele legate de moștenirea pe care regretata artista a lasat-o in urma, a mai inceput un scandal intre iubitul vedetei, pe de-o parte, și restul familiei acesteia, de cealalta parte.