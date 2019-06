Stiri pe aceeasi tema

- Continua tensiunile intre liderii PSD și la ședința CEX din Parlament președintele PSD Giurgiu, Niculae Badalau și primarul sectorului 3 din Capitala, Robert Negoița, și-au aruncat vorbe grele, au relatat surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.„PSD nu se poate reforma cu oameni ca Badalau”,…

- EximBank a inregistrat la finele anului trecut un profit de 113,5 milioane de lei, aceasta fiind cea mai buna performanta financiara a bancii din ultimii noua ani, conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES. Banca administra, la sfarsitul lui 2018, expuneri totale in valoare de opt miliarde…

- Un deputat se pare ca filma votul, iar Olguța Vasilescu a facut apel sa nu mai filmeze, insa deputatul a continuat s-o faca. ”Va rog frumos sa treceți in banca dvs. Va rog sa treceți in banca dvs. Nu aveți voie sa filmați votul, este secret! Rog un chestor sa opreasca filmarea domnului deputat,…

- ULTIMA ORA… Scandal cu focuri de arma, in fata unei sectii de vot, amenajata intr-o scoala din localitatea Ghermanesti, comuna Banca! Incidentul s-a petrecut asta-noapte, dupa inchiderea sectiei de votare, chiar in timp ce membrii comisie numarau de zor voturile. Concret, paznicul scolii in care a fost…

- Deutsche Bank se confrunta cu amenzi, actiuni in justitie si o posibila incepere a urmaririi penale a „conducerii superioare“ din cauza rolului pe care aceasta l-ar fi avut in schema de spalare a 20 de miliarde de dolari proveniti din Rusia, se arata intr-un raport confidential citat de The Guardian.

- Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, a raspuns, miercuri, unor intrebari adresate in Parlament de catre deputatul liberal Pavel Popescu pe tema 'situației produselor Huawei in Romania'. Liberalul amintea ca SUA au lansat un avertisment general tuturor aliaților, in special celor din NATO, cu…

- Fostul secretar general al PSD Marian Neacsu s-a prezentat miercuri la Directia Nationala Anticoruptie, unde a fost audiat in dosarul lui Mircea Draghici legat de cheltuirea banilor primiti de partid ca...

- Proiectul privitor la conturile Junior, destinate economiilor pentru copii, a nascut dezbateri aprinse astazi in Parlament. Dupa ce mai multe voci din opoziție care au declarat ca inițiativa are scopuri ascunse și ca nu este normal ca statul sa deschida conturi pentru toate familiile fara o solicitare…