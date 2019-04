Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii locali din Timișoara iși parcheaza mașinile, incepand din aceasta luna, direct pe un teren sintetic. Este vorba de un teren din baza Electrica, aflat langa sediul Poliției Locale Timișoara. Acest spațiu a fost transferat recent, printr-o hotarare de consiliu local, de la Societatea de Transport…

- Polițiștii locali aradeni, cu atribuții privind circulația pe drumurile publice, au intreprins mai multe acțiuni de constatare și sancționare a conducatorilor auto care au imobilizat voluntar autovehiculele pe loc de parcare destinat persoanelor cu dizabilitați. In decursul unei luni, au fost prinși…

- Timișoara continua sa fie raiul cerșetorilor. Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, de la inceputul anului și pana in prezent au fost identificate 173 de persoane care fac parte din categoria oamenilor strazii și a cerșetorilor. Numarul este doar cu 12 mai mic fața de aceeași perioada…

- Strazile din zona unitaților de invațamant sunt blocate zilnic de parinții care isi duc copiii la scoala cu masinile personale, oprind in strada minute in șir, blocand astfel traficul rutier. Mai mult decat atat, soferii care transporta elevii pana in poarta scolilor staționeaza fara sa le pese ca exista…

- In ultimele zile polițiștii locali au acționat in zona strazilor Liege, 16 Decembrie, Ana Ipatescu, Pictor Zaicu, Hector, Fantana Alba, Luceafarul, Ghirlandei și Aștrilor. Au aplicat, spun ei, 133 de amenzi de la inceputul anului și pana acum și anunța ca vor continua. „Polițiștii…

- A devenit un fapt banal ca strazile pietonale ale Timișoarei sa devina parcari pentru șoferii care calca pe bunul simț si toleranța locuitorilor urbei. Dupa luni de zile in care șoferii tupeiști parcheaza pe strazile pietonale ale Timișoarei, polițiștii locali au rupt amenzi. The post Polițiștii locali…

- Si-a amenajat pe domeniul public, la marginea orasului Buzau, o ferma improvizata, dar nimeni nu-l deranjeaza. Este cazul unui buzoian care creste in mai multe anexe oi si pasari, probabil pentru comercializare. Straniu este ca ferma improvizata, intinsa pe o suprafata de 7.400 de metri patrati, functioneaza…

