Scandal în Parlament. Olguța Vasilescu: Nu filmați! Este secret! Un deputat se pare ca filma votul, iar Olguța Vasilescu a facut apel sa nu mai filmeze, insa deputatul a continuat s-o faca. ”Va rog frumos sa treceți in banca dvs. Va rog sa treceți in banca dvs. Nu aveți voie sa filmați votul, este secret! Rog un chestor sa opreasca filmarea domnului deputat, care vad ca nu ințelege” a fost apelul Olguței Vasilescu. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

