Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Buzau au intocmit dosar penal pentru vatamare corporala din culpa și parasirea locului accidentului pe numele deputatului ALDE, Adrian Mocanu, dupa ce, joi, a lovit pe trecerea pentru pietoni, o tanara de 27 de ani. Politicianul a ramas și fara permis auto, informeaza Mediafax.Citește…

- Politistii Sectiei 1 Politie Rurala Galda de Jos au emis un ordin de protectie provizoriu fata de un barbat care si-a agresat sotia, acesta fiind obligat sa paraseasca locuinta. Dupa cateva ore barbatul a fost depistat, in flagrant delict, in timp ce incalca ordinul de protectie. Fata de acesta a fost…

- Oferind bani cersetorilor nu faceti decat sa incurajati exploatarea umana si comportamentele antisociale! Mila nu diminueaza fenomenul cersetoriei si tocmai banii pe care ii oferiti ii mentin pe cersetori pe strada! Iar sumele obtinute de copiii cersetori nu raman niciodata la ei. Politistii Biroului…

- Polițiștii clujeni au depistat in trafic, luni dupa-amiaza, un conducator auto care se afla la volan intr-o stare avansata de ebrietate.”La data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei 15.30, politistii Biroului Rutier Turda au depistat un barbat de 41 de ani, din comuna Petrestii de Jos, judetul Cluj, in…

- In seara zilei de marti, 15 ianuarie 2019, jandarmii Detasamentului 1 Mobil Bistrita, au intervenit pentru aplanarea unui scandal izbucnit intre trei barbati care in urma unor neintelegeri au apelat la violente fizice. Unul dintre cei doi barbati care se aflau in vizita la prietenul lor, a inceput sa-i…

- Pentru Eurovision 2019, printre castigatori s-a aflat si Dan Bitman, care a decis, insa sa se retraga din concurs la scurt timp. Regulamentul spune ca daca acest lucru nu se intampla in primele 24 de ore, artistul ar trebui penalizat financiar si prima piesa sub linie ar urma sa o inlocuiasca pe…

- In data de 22.12 in jurul orelor 17.15, politistii Sectiei 2 au fost sesizati cu privire la faptul ca in parcarea unui complex comercial din municipiu are loc un conflict intre mai multe persoane. Patrula de politie care s a deplasat la fata locului, a identificat persoana agresata ca fiind un barbat…

- Un campulungean s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a urcat la volan, deși nu avea permis, și a inceput sa faca drifturi cu mașina intr-o intersecție din Campulung Moldovenesc. In noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 00:35, Poliția municipiului Campulung Moldovenesc a fost sesizata despre faptul…