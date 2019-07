Spiritele s-au incins extrem de tare in casa „Puterea dragostei”. Mai mulți concurenți s-au certat și iși aduc acuzații grave unul la adresa celuilalt. Ce se intampla intre Jador și Turcu? Dar intre Mariana și Ligi? Turcu a fost implicat intr-un conflict cu Jador in emisiunea de astazi a show-ului „Puterea Dragostei” de la Kanal D. Ce se intampla intre cei doi? Invidie sau pura rautate? „Rajule, locul 1 in trending se pune atunci cand ești o saptamana-doua, nu o ora-doua”, i-a spus Turcu lui Raju, vrand sa-l atinga pe Jador. „Nu știu care e treaba cu trending ca n-am fost niciodata”, a replicat…