Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a afirmat marti ca Violeta Alexandru, desemnata presedinte interimar al PNL Bucuresti, este un om valoros, insa a subliniat ca aceasta trebuie sa stie ca in Capitala sunt persoane care trebuie puse la punct. Rares Bogdan a vorbit despre ce s-a intamplat…

- Rares Bogdan a vorbit despre ce s-a intamplat in sedinta Biroului Executiv al liberalilor. 'Ludovic (Orban - n.r.) a facut o propunere, au fost discutii - unele mai tensionate, unele mai putin - important este ca am iesit de acolo uniti, Eu am spus-o si o repet: ii rog pe toti membrii PNL…

- Violeta Alexandru, propusa de Ludovic Orban, este noul presedinte al PNL Bucuresti, dupa ce liberalii, sub conducerea lui Cristian Busoi, au fost zdrobiti de USR la europarlamentare in Capitala. Violeta Alexandru a fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos. Rares Bogdan, cel care a ravnit…

- Violeta Alexandru, propusa de Ludovic Orban, este noul presedinte al PNL Bucuresti, dupa ce liberalii, sub conducerea lui Cristian Busoi, au fost zdrobiti de USR la europarlamentare in Capitala. Violeta Alexandru a fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos. Rares Bogdan, cel care a ravnit…

- Liderul PNL Ludovic Orban a propus, marti, ca Violeta Alexandru sa preia functia de presedinte al PNL Bucuresti, dupa ce liberalii, sub conducerea lui Cristian Busoi, au fost zdrobiti de USR la europarlamentare in Capitala. Violeta Alexandru a fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos. Rares…

- Liderul PNL Ludovic Orban a propus, marti, ca Violeta Alexandru sa preia functia de presedinte al PNL Bucuresti, dupa ce liberalii, sub conducerea lui Cristian Busoi, au fost zdrobiti de USR la europarlamentare in Capitala. Violeta Alexandru a fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos. Rares…

- Liderul PNL Ludovic Orban a propus-o, marti, pe Violeta Alexandru, fost ministru pentru Dialog social in Guvernul Ciolos, pentru a prelua functia de presedinte al PNL Bucuresti, sustin surse politice pentru Adevarul.

- Fostul premier Mihai Tudose se recupereaza la Spitalul Fundeni din Capitala, dupa operația suferita in urma infarctului pe care l-a suferit. Tudose a declarat pentru STIRIPESURSE.RO ca a avut mare noroc cu colegii din Pro Romania și in special cu Nicolae Banicioiu, cel care și-a dat seama imediat…