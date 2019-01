Scad salariile pentru acești români! Cine riscă să primească cu 10% mai puțini bani Salariile ar putea scadea cu zece procente in acest an pentru o categorie de angajați din Romania, daca conducerea țarii nu va decide sa impiedice acest lucru. Astfel, salariile angajatilor din IT si cercetare-dezvoltare vor scadea dupa ce o masura in favoarea lor a expirat la sfarșitul anului 2018. Aceasta masura fusese luata dupa ce angajații au fost afectati anul trecut de mutarea contributiilor. Vezi: Profita ACUM de aceasta ocazie! Croaziera pe Nil si sejur la Hurghada. Avion din Budapesta, plecare pe 29 ianuarie! Anul trecut, angajatii din industria IT si cercetare-dezvoltare au fost afectati… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

