Satul de "topaielile fiscale" si de razboiul cu "statul paralel"? Top 10 cele mai prospere tari in care sa emigrezi

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a subliniat ca Romania "este una dintre tarile cele mai prietenoase" fata de Israel. "Unul dintre motivele pentru aceste relatii bune este asemanarea popoarelor noastre. Exista o ampla comunitate de evrei ce au venit din Romania in Israel de-a lungul…

- Emilia Morariu - un modest artist artizan, 100% „hand-made”: „Am ramas in țara mea, ba mai mult, de 8 ani promovez Romania pe toate meridianele – vedeți ca aproape peste tot am „tricolorul” și nu o fac din obligație, ci din sentimentul datoriei patriotice insuflat de mama, de bunica, de parinții mei...…

- Blocul Național Sindical, confederație sindicala reprezentativa la nivel național, anunța astazi, 08 februarie 2018, ca a finalizat un instrument juridic care poate fi folosit de catre orice angajat din Romania care dorește sa-și recapete, in fața instanțelor de judecata, pierderile salariale suferite,…

- Potrivit celor mai recente estimari ale BNS, intre 30 000 si 50 000 de angajati din sectorul public sunt afectati in mod direct de "experimentele fiscale si cele de politica salariala practicate de actuala coalitie", iar peste doua milioane de angajati din mediul privat "sunt deja victime sigure…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, duminica, pe Facebook, ca statul de drept este sub asediul sistemului paralel de putere, afirmand ca Romania a cunoscut un regres ”urias” in privinta respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale, fata de primii ani de dupa 1990.

- Pentru ca legea sa raspunda tuturor nevoilor, parlamentarul a avut mai multe intalniri cu oamenii care au nevoie de aceasta schimbare. Ultima discutie a fost la Brasov, acolo unde Adriana Saftoiu s-a intalnit cu persoane surde care considera proiectul sansa lor la o viata mai buna. 30.000 de romani…

- "Capii Sistemului au fost Maior, Coldea, care au in continuare influenta... Maior e ambasador in SUA, dl. Coldea preda lectii despre rolul institutiilor de intelligence in stat. Daca asta e rolul pe care il preda, atunci e clar ca studentii lui Coldea sunt vaccinati impropriu. Stimabila conducatoare…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, fondatorul Initiativei civice Romania 3.0, a definit marti "statul paralel" ca fiind format din oameni care se afla in structurile de forta, servicii de informatii, parchet si care sunt legati de o strategie de mentinere a puterii si de acaparare a acesteia, in…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut marti ca in Romania exista "un asalt al statului paralel" si a afirmat ca ALDE, formatiunea pe care o conduce, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu ""statul paralel"". "Acest asalt care este dat de statul paralel, de…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica, la Parlament, ca printr-o relatie „solida" Guvern - Parlament se va putea „restabili normalitatea in Romania", respectiv se va castiga „lupta cu statul paralel".

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca printr-o relatie "solida" Guvern - Parlament se va putea "restabili normalitatea in Romania" si se va castiga "lupta cu statul paralel". "Le-am spus colegilor dorinta pe care eu o am de a urmari prioritatile astfel incat economia…

- Statul are la dispozitie un termen de cinci ani pentru a stabili creantele fiscale si tot un termen de cinci ani pentru a executa silit contribuabilul care nu-si plateste darile la stat: impozite, taxe, contributii, penalitati si alte accesorii la aceste sume. Conform procedurii fiscale, aceste termene…

- Florin Morariu, romanul erou din Londra, a acordat un interviu pentru publicația britanica Daily Mail . Acesta a spus ca in continuare se teme pentru viața lui și ca statul britanic l-a abandonat. Florin Morariu le-a relatat jurnalișitlor ca a cerut protecție de la statul britanic, insa i s-a spus…

- Secretarul general al PSD, Codrin Stefanescu, a avut o reactie dura dupa ce fostul deputat Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost retinut, ulterior eliberat sub control judiciar. Stefanescu a marturisit, intr-o interventie la Romania TV, ca intreaga situatie nu este altceva decat…

- "Trecuse cam jumatate de ora de cand asteptam sa iesim din avion cand acest domn s-a indreptat discret catre iesirea de urgenta, a tras de mecanismul de deschidere, a privit afara, apoi s-a intors pentru a-si lua ruscacul si a iesit pe aripa", a declarat Fernando del Valle Villalobos, unul dintre…

- "Vreau sa se incheie, odata pentru totdeauna, razboiul romano-roman, altfel nu putem construi nimic și in plan general, și in plan personal. O națiune aflata in razboi, cum este Romania astazi, nu are un viitor real. Toate lucrurile sunt puse la frigider. (N.r. - Mi-ar fi placut) sa ma cert cu domnul…

- ”Constat ca statul roman ramane fara cetațeni iar statul paralel fara cercetați. A mai plecat și Sebastian Ghița sau Puiu Popoviciu. Asta denota o neincredere mare in sistemul de justiție”, e de parere analistul politic. Amintim ca Radu Mazare a parasit Romania și se afla in Madagascar unde…

- Razboiul dintre Antonia si familia fostului sot, Vincenzo, e departe de a se termina! Ciro Castellano, inca socrul Antoniei, tuna si fulgera, acuzand-o pe cantareata ca-si neglijeaza fetita. Afaceristul o ataca dur pe cantareata ca-si neglijeaza fetita si ca nu este dispusa sa faca sacrificii pentru…

- Dintre cei angajați in batalia pentru scoaterea Serviciilor Secrete din batalia politica, parte din Razboiul dus de o mica parte a societații noastre cu Statul paralel, cel care a infectat democrația autentica transformind-o intr-o democrație de tip african, colonelul Daniel Dragomir a ințeles ca doar…

- „Statul paralel este denumirea pentru republica procurorilor care funționeaza din 2005 și care a fost inființata de Monica Macovei. La un moment dat acești procurori au inceput sa colaboreze cu Serviciile Secrete și apoi sa ia decizii in numele societații. Acesta este statul paralel și eu am fost…

- Industria IT din Romania va incheia 2017 cu o cifra de afaceri totala de patru miliarde euro si o crestere de 15%, dar aceste rezultate nu se pot repeta in 2018 in conditiile modificarilor fiscale anuntate de Guvern, care forteaza evaluari interne ale companiilor, indiferent de modelul de business…

- Activitatea Uber nu este contestata doar in Romania. Curtea Europeana de Justitie trebuie sa decida, miercuri, daca aceasta este o firma de transport sau o aplicatie digitala. Activitatea companiei fondate in San Francisco, Statele Unite, a fost interzisa in Germania inca din 2015. Anul acesta, Uber…

- Am sa va relatez o istorie pe cat de dramatica, pe atat de reala, despre cum s-a insinuat statul paralel in sistemul de sanatate. Cum șantajeaza și cum ucide din dorința de a caștiga pe seama cetațenilor cat mai mulți bani. Și vorbim de miliarde de euro. Și pentru a intra abrupt in tema, ma grabesc…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a organizat duminica o conferinta de presa, al carei scop principal a fost lansarea initiativei civice Romania 3.0. In plan secundar, Dragomir a subliniat inca o data ca in Romania se duce o lupta acerba pentru preluarea puterii intre „securitatea 2.0” si statul…

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a organizat, duminica, o conferinta de presa, pentru a anunta ca lanseaza initiativa civica Romania 3.0, el sustinand ca romanii sunt ”arestati de o putere ascunsa, ilegitima si abuziva care, recurgand la subversiune, santaj, amenintari, determina deciziile politice,…

- Bruce Buck, 71 de ani, presedintele Chelsea, este incepand cu aceasta saptamana noul director non-executiv al Globalworth, cel mai mare proprietar de birouri din Romania, cu un portofoliu de peste 1 mld. euro si care de curand s-a extins si in Polonia. El mai este, printre altele, si director…

- Colonelul SRI Daniel Dragomir continua dezvaluirile la Neptun TV despre statul paralel și modul cum funcționeaza binomul. „Vom face lumina, pentru prima data, în marele dosar BlackCube și povestea din jurul acestuia. Vom vorbi despre statul paralel și politicienii sai, despre cum…

- Persoana fizica rezidenta in Romania care pleaca din tara pentru o perioada sau mai multe perioade de sedere in strainatate care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive are obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale…

- Pana pe 24 Decembrie, clienții primului centru comercial modern din Romania pot trai magia sarbatorilor de iarna in Satul lui Moș Craciun din București Mall Vitan: acolo vor primi bunatați, vor vedea desene animate intr-unul din cele mai mici cinematografe din lume amenajat intr-un iglu și vor calatori…

- Pentru al 11-lea an consecutiv, Institutul Legatum a publicat topul celor mai fericite, sanpatoase și bogate țari din lume. Anul acesta, Romania a urcat patru pozitii in topul celor mai prospere țari din lume, fiind pe locul 46 din 149 de națiuni luate in calcul. Potrivit analiștilor de la Legatum,…

- Romania condamnata la CEDO pentru un condamnat care a murit de cancer. Statul roman trebuie spa-i plateasca familiei acestuia suma de 9.000 de euro pentru ca nu a fost eliberat din penitenciar cu toate ca suferea de cancer in faza terminala. Judecatorii de la Curtea Europeana pentru Drapturile Omului…

- Membrii Comitetului Executiv National al PSD s au reunit pentru a adopta, unanim, rezolutia "Statul paralel si ilegitimldquo; PSD istii vor, intr adevar, ca romanii sa iasa in strada si sa lupte impotriva asa numitului stat paralel ... Nu cred... Si am sa argumentez. Cum sa si doreasca romanii reuniti…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, aplauda poziția Departamentului american de Stat, dupa ce diplomația Statelor Unite a cerut Parlamentului roman sa retraga noile legi ale justiției. Europarlamentarul a mai susținut ca premierul Mihai Tudose este ,,nefrecventabil”…

- Noi manifestatii sunt anuntate pentru duminica seara in Bucuresti si in marile orase, 42 de grupuri civice si organizatii neguvernamentale, precum si confederatiile sindicale Blocul National Sindical si Cartel Alfa chemand romanii sa ceara in strada retragerea legilor Justitiei, respingerea in Parlament…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat, joi, ca el vede de Guvern, in Romania exista "un stat de care trebuie sa ne ocupam" și romani carora trebuie sa le fie asigurate condiții de trai cat mai bune. "Deci, eu vad de Guvern, avem un stat de care trebuie sa ne ocupam,…

- Afirmatii soc ale ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. In direct la TVR, la emisiunea Romania9, moderata de Ionut Cristache, ministrul a facut dezvaluiri incredibile.Citește și: Transfer istoric la FCSB: Ce suma uriașa i-a intrat in cont patronului Gigi Becali "E foarte posibil…

- Sa presupunem ca „statul paralel” chiar ar exista. Asa, si?... De cand PSD a oficializat, prin Rezolutia de la Bai, sintagma „stat paralel si ilegitim” nimeni n-a fost in stare sa si defineasca in mod convingator notiunea cu pricina. Dar oare ce-ar fi daca „statul paralel” n-ar fi doar delirul mintilor…

- Dupa un interviu in care a facut o scurta radiografie a situatiei politicii din Romania, fostul premier Adrian Nastase a decis sa continue "dezvaluirile" si pe blogul personal. Intr-un amplu articol, a vorbit despre viitoarea candidatura la prezidentiale a lui Klaus Iohannis, despre statul paralel,…

- Dezvaluirile despre statul paralel au fost tot mai multe și tot mai mediatizate in ultima perioada. Intrebarile, dilemele și controversele celor implicați in aceasta ecuație raman. Statul paralel exista de mult timp in Romania, iar beneficiari au fost atat Liviu Dragnea, cat și Victor Ponta, spune Cozmin…

- Catalin Ivan a subliniat in sustinerea afirmatiilor sale ca "In Teleorman si acum in Romania, saracii devin tot mai saraci in timp ce afacerile lui Valcov si Dragnea prospera", iar "afacerile lui Liviu Dragnea cu oamenii lui Traian Basescu fix in anul 2009 cand PSD era in lupta electorala directa cu…

- Senatorul PNL de Timiș Alina Gorghiu reacționeaza la „rezoluția de la Herculane”, prin care PSD reclama existența unui așa-zis stat paralel care nu lasa puterea politica sa-și faca treaba. Fostul președinte al liberalilor spune ca „tot ce nu asculta de PSD, e stat paralel”.

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD s-a incheiat astazi cu adoptarea in unanimitate a unei rezolutii in care PSD acuza statul paralel ca foloseste institutii si fonduri publice pentru a prelua puterea. Totodata, liderii social democrati arata cu degetul spre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,…