Stiri pe aceeasi tema

- Politistii argeseni cauta sa lamureasca un caz care a transformat in pagubiti proprietarii mai multor autoturisme care au luat foc intr-o parcare. Incidentul a avut loc noaptea de sambata spre duminica, pe Strada 1 decembrie, din Curtea de Arges. Dupa ce pompierii au intervenit in zona cu autospeciale…

- Politistii argeseni au declasat cercetari dupa ce mai multe autoturisme au fost incendiate de catre personae necunoscute, in municipiul Curtea de Arges, trei dintre masini arzand in totalitate.

- Politistii au deschis o ancheta dupa ce persoane necunoscute au incendiat sambata dimineata mai multe autoturisme in municipiul Curtea de Arges. Trei masini au ars in totalitate, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)...

- Alerta în Argeș. Șase mașini au fost incendiate vineri noapte într-o parcare din Curtea de Argeș. Trei dintre ele s-au facut scrum. Din primele informații se pare ca focul a fost pus intenționat.

- Incendiu puternic intr-o parcare din Curtea de Argeș, dupa ce șase mașini au fost incendiate. Potrivit primelor informații, focul ar fi fost pus intenționat, fiind vorba de o mana criminala. Panica in toiul nopții intr-o parcare din Argeș. Mai multe mașini au fost incendiate. Pompierii au ajuns imediat…

- VIDEO! Mașini incendiate in serie in Curtea de Argeș. Focul a fost pus intenționat. Patru mașini au fost incendiate in jurul orei 04.00, in Curtea de Argeș, pe strada 1 Decembrie. La fața locului au intervenit doua autospeciale și un echipaj SMURD. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- „Exista foarte multe firme care instaleaza sisteme de securitate in caz de efractie, la un pret decent. Politia, din punctul meu de vedere, nu are cum sa fie prezenta la toate usile noastre”, scrie un baimarean. Au fost o multime de opinii in legatura cu furturile din locuinte si din autoturisme comise…

- Pompierii, padurarii si voluntarii s-au luptat cu incendiu violent, izbucnit la o padure de pini. Zeci de oameni au au muncit cot la cot pentru a limita extinderea focarelor. Autoritatile spun ca este vorba de un foc lasat nesupravegheat, care, cu ajutorul vantului s-a extins cu repeziciune.