Stiri pe aceeasi tema

- Calculele calificarilor in etapele superioare ale Campionatului Mondial de Fotbal pentru Tineret din Italia și San Marino 2019 au ajuns la ultima necunoscuta: rezultatul meciului Romania - Franța, in urma caruia se vor afla ultimele doua echipe care vor juca

- Imaginea dezastrului facut de viitura este și mai dezolanta acum, dupa ce s-au retras apele care au lasat in urma lor ruine, iar oamenii se uita indurerați la ce s-a ales din agoniseala lor de o viața. O cititoare a sebesinfo.ro ne-a trimis cateva imagini și o filmare cu o casa distrusa de ape și ii…

- Viata de fotbalist nu e deloc usoara! Bogdan Vatajelu (26 de ani) a simtit pe propria piele acest lucru. Fost captan la CS U Craiova, fundasul a marturisit ca a plans atunci cand a fost trimis la echipa de tineret a Spartei Praga.

- Andreea Marin și-a surprins din nou fanii cu un mesaj sincer, postat pe contul de socializare, in care recunoaște ca niciodata nu a avut silueta mult dorita și ca nu se considera o femeie perfecta. „Nu, nu sunt un om perfect, și nici o silueta perfecta nu am avut vreodata. Ceea ce caut nu e perfecțiunea,…

- Mihaela Tatu a trecut printr-o perioada grea. Recent insa, a gasit raspunsul la o intrebare care o macina de un an! Cum a reusit? Vedeta, model pentru multe femei din Romania, a povestit tot.

- Cantareața Andreea Balan le-a transmis un mesaj prietenilor sai din mediul virtual. Artista vorbește despre cat de important este ca o persoana sa fie impacata cu ea insași. Artista este una dintre vedetele foarte active pe rețelele de socializare. In weekend, ea le-a transmis un mesaj celor care…

- Ultimele zile din viata lui Razvan Ciobanu sunt marcate de mister. Vica Blochina este una dintre singurele persoane care a recunoscut ca s-a intalnit cu Razvan inainte ca acesta sa ajunga pe litoral. Filmul zilei de sambata 27 aprilie a fost detaliat chiar de Vica. Vedeta stabilise cu Razvan sa-i lase…

- Luni dimineata o veste teribila a zguduit din temelii toata Romania. Razvan Ciobanu a murit in circumstante ciudate, in urma unui accident care ridica inca sute de semne de intrebare, cu o masina care are 5 stele la testele de siguranta.