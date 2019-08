Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, în comuna 1 Decembrie. Rugăciune şi bucurie sufletească, la hramul lăcaşului sfânt Joi, 15 august. Biserica de la 1 Decembrie s-a umplut de lumina sfanta. Preoții și credincioșii locului au adus cinstire, mulțumire și recunoștința Maicii Domnului, cu prilejul hramului. Sute de oameni s-au impartașit cu bucuria marelui praznic Imparatesc, devenit cea mai mare sarbatoare a acestei comunitați. Articol publicat in Jurnalul de lfov Nr. 464, ediția print Deși Biserica a praznuit Adormirea Sfintei Fecioare Maria, joi, pe 15 august, Maica Domnului a reinviat in inimile creștinilor ortodocși din toata țara. In comuna 1 Decembrie, ca in fiecare an, o mulțime de credincioși evlavioși… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

