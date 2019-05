Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu are o fetița frumoasa foc. Sienna iși aniverseaza ziua de naștere, ocazie cu care artista i-a facut urari publice, pe o rețea de socializare. Cantareața Andreea Antonescu are o relație de foarte mulți cu Traian Spak, cel care ii este soț și care locuiește in America. Din casnicia Andreei…

- Andreea Antonescu și soțul sau, Traian Spak, sunt casatoriți din 2011 și au impreuna o fetița, pe nume Sienna, in varsta de 8 ani. Din cauza distanței dintre cei doi, avand in vedere ca acesta locuiește in America din 2013, unde are o afacere in domeniul tranzacțiilor auto, iar Andreea are concerte…

- Andreea Antonescu a facut declarații despre relația la distanța pe care o are cu soțul ei, Traian Spak. Despre cei doi au tot existat zvonuri ca ar avea probleme in mariaj. Artista a vorbit despre familia sa intr-un interviu pentru perfecte.ro. Aceasta a explicat ca relația cu soțul ei este una foarte…

- Andreea Antonescu a revenit din America, acolo unde a locuit o buna perioada de timp, alaturi de soțul ei, Traian Spak, și fiica lor de 8 ani, Sienna. Din luna februarie, cantareața se afla in București și iși onoreaza concertele și invitațiile la evenimente.

- Azi este mare sarbatoare in familia lui Tavi Clonda! Cu ocazie praznuirii Sfinților Imparați Constantin și Elena, mama artistului iși serbeaza ziua de nume, iar acesta i-a transmis un mesaj extrem de emoționant.

- Sarbatoare mare pentru crestini, vineri, la inceput de weekend. Un mare Sfant este praznuit in aceasta zi. Astfel, in fiecare an, pe data de 17 mai, Sfantul Apostol Andronic este sarbatorit de catre crestini.

- Fiica presedintelui Parlamentului, Andrian Candu, isi sarbatoreste, astazi, ziua de nastere. In acest context, seful Legislativului a venit cu un mesaj pentru Vera, cea care a implinit frumoasa varsta de 7 anisori.

- Andreea Antonescu s-a suparat pe Andreea Balan cand aceasta a vorbit despre bataile primite de la parinți in perioada Andre. „Andreea Antonescu lua bataie de la tatal ei cu furtunul”, aceasta este afirmația cu care Andreea Balan a scos-o din sarite pe fosta ei colega de scena. Intr-o emisiune TV, Andreea…