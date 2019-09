Stiri pe aceeasi tema

- Un recent studiu al ONU a reaprins isteria in presa romaneasca. Romania și intreaga Europa de Est stau pe o „bomba cu ceas” demografica. E vorba, evident, de depopularea statelor din aceasta regiune, care ar urma sa piarda pana la 20 la suta din populație pana in 2050. De la aceasta problema, reala…

- O comuna din Timis va primi fabuloasa suma de un milion de euro! Banii sunt alocati de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.... The post Un milion de euro pentru o comuna din Timis! Plus o investitie de alte cinci milioane, cu 400 de locuri de munca appeared first on Renasterea…

- Primarul comunei timisene Sag, Flavius Rosu, a anuntat ca firma Baumit Romania, cu o cifra de afaceri consolidata de peste 2 miliarde de euro pe an, va veni sa investeasca in comuna de langa Timisoara.

- O mare companie este dispusa sa investeasca peste trei milioane de euro cu scopul realizarii unei fabrici langa Timișoara. Aproximativ 40 de locuri noi de munca vor fi create ca urmare a acestei investiții, a anunțat Flavius Roșu, primarul comunei Șag. „Avem nevoie de investiții in Șag! Trebuie sa creem…

- Ministerul Finanțelor Publice vine in sprijinul mediului de afaceri și continua procesul de simplificare și flexibilizare a schemelor de ajutor de stat pe care le administreaza. Astfel, MFP a elaborat prin doua proiecte de acte normative modificari schemei de ajutor de stat 807/2014 pentru instituirea…

- MFP aduce modificari importante schemelor de ajutor de stat 807/2014 și 332/2014. Ministerul Finanțelor Publice vine in sprijinul mediului de afaceri și continua procesul de simplificare și flexibilizare a schemelor de ajutor de stat pe care le administreaza. Astfel, MFP a elaborat prin doua proiecte…

- Aproape 4,5 milioane de aplicari pentru locuri de munca au fost inregistrate, in prima jumatate a acestui an, pe una dintre platformele de recrutare online, iar topul celor mai cautate domenii este condus de comert si retail, conform datelor publicate miercuri de o platforma de recrutare online.…

- Suedezii de la Ikea au investit 90 de milioane de euro si au creat 600 de noi locuri de munca in cadrul noului magazin din Romania de pe Bulevardul Theodor Pallady din Capitala, inaugurat luni. Acesta este cel mai marea magazin al companiei din sud-estul Europei.