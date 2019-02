Stiri pe aceeasi tema

- Sase cutremure s-au produs, miercuri dimineata, in Marea Neagra, in aproximativ o ora, cel mai mare avand magnitudinea de 3,7 grade pe scara Richter, scrie news.ro.Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca, miercuri dimineata, s-au inregistrat…

- Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca, miercuri dimineata, s-au inregistrat sase cutremure in Marea Neagra, intre orele 5.42 si 6.41, toate la adancimea de cinci kilometri. Primul s-a produs la ora 05:42:32 si a avut magnitudinea 3.1 pe scara…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, miercuri seara, in judetul Vrancea, la o adancime de 76 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).INCDFP anunta ca un cutremur s-a produs miercuri, la ora 19.20,…

- Un nou cutremur, cu magnitudinea 2,1 grade pe scara Richter, s-a produs in noaptea de vineri spre sambata in judetul Vrancea, fiind al treilea seism inregistrat in mai puțin de 24 de ore, scrie Mediafax.Seismul a avut magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter și s-a produs la ora 3.11, in…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 grade pe scara Richter s-a produs, duminica dimineata, in judetul Timis, la o adancime de 30 kilometri, potrivit datelor Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs la ora 8.56, in judetul Timis,…

- Un nou cutremur serios, luni dimineața, s-a produs in Vrancea, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare in Fizica Pamantului. Seismul a fost localizat in județul Buzau, la coordonatele: latitudine – 45.5743; longitudine 26.3727. Noul cutremur a avut loc la ora 05:21:47. Magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, luni dimineata, in judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 143 de kilometri.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, sambata dimineata, in judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 85 de kilometri.Potrivit INCDFP, sambata, la ora 4.45,…