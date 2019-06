Asociatia ACCEPT si 14 persoane care formeaza 7 cupluri de persoane de acelasi sex au dat statul roman in judecata la CEDO si cer recunoasterea legala a familiilor lor in Romania, se arata intr-un comunicat al Asociatiei ACCEPT.



Asociatia precizeaza ca persoanele reclama incalcarea dreptului la viata privata si de familie in Romania.



"Aceste persoane nu au putut accesa nicio forma legala de recunoastere si protectie a familiei lor, cu consecintele grave in viata lor de zi cu zi. Partenerii nu sunt recunoscuti la spital sau in relatie cu alte unitati sanitare ca fiind apartinatori…