Săptămâna 39 de sarcină. În curând îţi vei cunoaşte bebeluşul Saptamana 39 de sarcina. Cum e copilul Marime: 50,7cm (crestet-calcaie) Greutate: 3.288 g Este cat... un pepene mare Cel mai probabil, copilul este pozitionat corespunzator. Daca esti la prima nastere, vei simti ca "iti cade" cu cateva zile, uneori chiar cateva saptamani inainte de nastere. "A cadea", inseamna ca bebelusul inainteaza spre zona pelviana, fiind gata de nastere. Unii copii prefera, totusi, "sa stea in picioare", ceea ce presupune ca sunt pozitionati cu picioarele inainte si cu capul in sus. Desi este riscanta, nasterea normala poate fi o optiune si in aceste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana 35 de sarcina. Cum e copilul Marime: 46,2 cm (crestet-calcaie) Greutate: 2383 g Este cat... un pepenas La 35 de saptamani, bebelusul este considerat gata de nastere. Cu toate acestea, daca vine pe lume in aceasta perioada ar putea fi vorba de o nastere prematura. Inainte…

- Saptamana 23 de sarcina. Cum e copilul Marime: 28,9 cm Greutate: 501 g Este cat... o ceapa verde la lungime si un mango mare ca greutate Bebelusul tau intra intr-o oarecare rutina. Este foarte probabil sa fie mult mai activ noaptea, decat ziua. Sistemele interne functioneaza…

- Saptamana 17 de sarcina. Cum e copilul Marime: 13 cm Greutate: 140 g Este cat... o gulie Desi are numai 17 saptamani, bebelusul tau sesizeaza zgomotele. Si are o multime de lucruri de auzit: bataile inimii, sunetul sangelui trecand prin vene, miscarile stomacului. Inca de pe…

- Saptamana 9 de sarcina. Cum e copilul Marime: 2,3 cm Greutate: 2 grame Este cat... un bob strugure Copilul este in continua dezvoltare si este ultima saptamana in care se mai numeste "embrion". Pe zi ce trece capata din ce in ce mai multe trasaturi "umane". Ochii sunt…

- Saptamana 8 de sarcina. Cum e copilul Marime: 1,6 cm Greutate: 1 gram Este cat... o zmeura Esti, probabil, foarte nerabdatoare sa le impartasesti tuturor vestea cea mare. De-acum bebelusul tau nu mai este "o masa de celule", ci are forma "umana", doar ca este foarte foarte…

- Saptamana 7 de sarcina. Cum e copilul Marime: 1,3 cm Greutate: mai putin de 1 gram Este cat... o afina A mai trecut o saptamana, insa abia spre sfarsitul ei, bebelusul va capata o forma cat de cat "umana". Corpul lui continua sa se lungeasca, membrele cresc si ele, chiar…

- Saptamana 6 de sarcina. Cum e copilul Marime: 6,3 mm Greutate: mai putin de un gram Este cat... un bob de linte Embrionul creste cu viteza luminii, adaugand cate un milimetru in fiecare zi. Daca nu ti se pare mult, imagineaza-ti cum ar fi sa-ti triplezi peste noapte dimensiunile.…