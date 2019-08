Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 18 ani care a sunat-o in repetate randuri pe mama Alexandrei cerand rascumparare pentru a le elibera pe fiica ei și pe Luiza Melencu ar avea „reale probleme mentale”, in condițiile in care el le-a spus procurorilor la audieri ca vrea sa fie supererou. Surse din randul anchetatorilor au declarat…

- Mariana Macesanu, mama Alexandrei, a fost abordata de o persoana necunoscuta care i-a spus ca fiica ei si Luiza Melencu ar fi in viata si sunt in mainile unei retele. Barbatul i-a cerut femeii 3.500 de euro in schimbul eliberarii fetelor.

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, susține ca o persoana a sunat-o pe mama Alexandrei cerand rascumparare pentru a le elibera pe fiica ei și pe Luiza. Individul a fost prins in flagrant de polițiști, dar totul s-a dovedit a fi o pista falsa și o gluma bolnava. Alexandru Cumpanașu a facut…

- Viața nu a fost deloc blanda cu doi copii in varsta de trei, respectiv șapte ani, intrucat dupa ce mama lor a fost rapusa de cancer, tatal lor a fugit cu banii stranși din donații și i-a abandonat.

- Niciun primar in „ograda“ caruia se afla locuinte care nu au curent electric si pentru care Guvernul a alocat bani pentru instalarea de panouri fotovoltaice nu si-a dat interesul sa isi ajute cetatenii.

- Unul dintre cei doi are varsta de 50 de ani, iar al doilea, 31 de ani. Cei doi au fost observati de catre politistii de la Furturi din Buzunare in timp ce se uitau dupa „prada", in statia Podu Ros. Politistii i-au filat apoi cand cei doi s-au urcat intr-un autobuz, politistii i-au urmarit cu masina,…

- Banii provin din bugetul Consiliului Județean, iar valoarea estimata totala a achiziției este de 135.000 lei. Potrivit caietului de sarcini, drona trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici minimale: autonomie de minim 50 de minute, viteza de zbor de aproximativ 50 km/h, camera Sony, comunicarea…