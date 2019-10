Stiri pe aceeasi tema

- HC Zalau – SCM Gloria Buzau 27-24 (14-11) La reluarea campionatului, dupa doua saptamani de pauza cauzata de meciurile echipei naționale cu Ungaria și Feroe, Gloria era pregatita sa reinnoade șirul victoriilor in Liga Naționala. Buzoiencele veneau dupa trei succese la rand, cu Craiova, Rapid și Bistrița,…

- CSA Steaua Bucuresti s-a impus in derby-ul de traditie cu CS Dinamo Bucuresti, cu scorul de 36-7 (17-0), sambata, in deplasare, pe Stadionul ''Florea Dumitrache'', in etapa a sasea a SuperLigii CEC Bank la rugby. Steaua a reusit sase eseuri in acest meci si a obtinut astfel si punctul bonus ofensiv.…

- Echipa Timisoara Saracens a invins vineri, pe teren propriu, cu un categoric 69-7 (40-0) pe ACS Tomitanii Constanta, in prologul etapei a 6-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. Obtinand si punctul bonus ofensiv dupa cele 11 eseuri reusite, sapte fiind transformate, banatenii au preluat sefia clasamentului…

- • Dinamo București – SCM Gloria Buzau 31-15 Gloria a ramas cu o singura victorie, cea in fața Universitații Cluj, in Parcul Tineretului, in primele cinci etape ale noii ediții a SuperLigii de rugby. Jucatorii lui Costica Merșoiu și Mugur Preda au contabilizat un nou eșec, oarecum surprinzator, in…

- • Steaua București – Gloria Buzau 33-17 (7-10) A inceput o noua ediție a SuperLigii de rugby. Din pacate pentru spectacolul sportiv, cu doar șapte echipe la start, dupa ce CSM București și-a anunțat retragerea din campionat. In aceste condiții, cu Dinamo avand o vacanța prelungita, runda inaugurala…

- Victorie cu 3-2 la penalty-uri in fața Gloriei Metalul a furnizat, miercuri seara, pe terenul sintetic, marea surpriza a turului 3 al Cupei Romaniei, reușind sa elimine, dupa executarea loviturilor de departajare, lidera Ligii a 2-a, Gloria Buzau! La finalul timpului regulamentar, scorul a fost egal,…

- • Steaua București – SCM Gloria Buzau 38-17 (14-10) Gloria a pașit cu stangul in noul sezon la rugby, parasind terenul invinsa in primul meci din Cupa Romaniei, competiție care a deschis stagiunea interna. E adevarat, elevii lui Costica Merșoiu au intalnit și un adversar de calibru, Steaua București,…