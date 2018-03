Stiri pe aceeasi tema

- Avalansa pe Transfagarasan, pe 17 martie. Sambata dimineața, o avalanșa mare a blocat o porțiune de drum din Transfagarașan cuprins intre Cabana Capra și Conacul Ursului. Din fericire, nu au fost persoane surprinse de zapada. De altfel, salvamontiștii argeșeni atrag atenția asupra faptului ca in zona…

- Politia din Bihor este in alerta dupa ce o femeie si nepoata ei de 4 ani au fost date disparute. Femeia de 58 de ani si nepoata ei de 4 ani au disparut vineri dimineata de acasa, iar familia este disperata.

- Adriana Antoni a topit kilogramele cu dieta minune și o recomanda tuturor celor care vor sa arate perfect. Artista a vorbit despre asta in cadrul emisiunii de la Antena Stars. Este vorba despre dieta cu hrișca și chefir, o tehnica gasita pe internet, care ajuta atat la detoxifiere, cat și la slabit.…

- Ultimele evenimente petrecute pe scena vietii publice resitene arata mai mult decat deschiderea municipalitatii spre vehiculele electrice. Si chiar daca pana nu demult subiectul parea unul indepartat, chiar de domeniul stiintifico-fantasticului pentru malurile Barzavei, acum a devenit unul…

- Compania romaneasca UiPath, care produce ”roboți software”, a primit o finanțare de 153 de milioane de dolari, compania fiind evaluata la 1,1 miliarde de dolari, potrivit Reuters . Orice start-up cu o valoare mai mare de un miliard de dolari este considerata un ”unicorn”. Intre companiile care au investit…

- Romania a cerut oficial ajutorul tarilor din UE si NATO pentru criza de imunoglobulina, ministrul Sanatatii Sorina Pintea anuntand ca i-a comunicat si prim-ministrului ca va activa aceasta procedura. Demersurile pentru achizitionarea imunoglobulinei vor fi realizate de catre Compania Nationala „UNIFARM”…

- Caporalul Toma Ionel, militarul ranit in incidentul din 15 septembrie 2017, extras din teatrul de operatii Afganistan in luna octombrie pentru investigatii complete in Romania, a revenit in data de 28 februarie in teatrul de operatii pentru a finaliza misiunea alaturi de camarazii sai. Dimineata,…

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata in urma conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. „Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La…

- Un numar de 78 de trenuri sunt anulate marti dimineata din cauza conditiilor meteo, reprezentand aproximativ 6% din cele 1.200 de trenuri care circula zilnic in Romania, potrivit paginii de Facebook a CFR Calatori. "Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna.…

- "Dupa criza financiara globala Romania si-a revenit si acum se bucura de o crestere economica foarte puternica devenind mai competitiva, creand legaturi comerciale cu UE, primind investitii straine directe si promovand de stabilitate macro-economica si reforme ale pietei financiare. In timp ce Romania…

- Romania se afla sub cod potrocaliu de zapada și viscol, iar mai multe județe, la care se adauga și municipiul București, au decis sa suspende cursurile școlare. Primaria București a anunțat, duminica la pranz, ca școlile vor și inchise luni și marți. Luni seara, la Antena 3, primarul general, Gabriela…

- Filmul Adinei Pintilie (38 de ani), „Nu ma atinge-ma”, a fost selectat in cadrul Festivalului de Film de la Berlin, marcand o premiera: este prima regizoare de film din Romania care participa in competitia oficiala a festivalului, ajuns la cea de-a 68-a editie. Intr-un interviu pentru „Weekend Adevarul”,…

- Celebrul actor ne va reprezenta la The Philip K. Dick Film Festival, cu filmul „The Wanderers/Vanatorul de spirite”. Producția „The Wanderers/Vanatorul de spirite” – un thriller supernatural cu Armand Assante, Lior Ashkenazi, Raluca Aprodu si Razvan Vasilescu – cucerește America intr-un parcurs de festivaluri…

- Sculptor in lemn, profesorul hunedorean, expert in materie de tradiții populare, studiaza semnificatia formelor pe care romanii le-au cioplit pe diversele obiecte traditionale. Intr-un fel Mircea Lac este anacronic pentru societatea in care traim. Prin natura preocuparilor sale, profesorul…

- Zvonurile conform carora Liviu Varciu s-a despartit de Anda Calin, mama celui de-al doilea copil al sau, in varsta de doar 5 luni, incep sa se confirme. Ba mai mult, artistul pare se ca si-a refacut deja viata. Conform Cancan.ro, Liviu si Anda Calin s-au despartit in urma cu doua saptamani, atunci cand…

- Catalin Moroșanu a trecut prin momente grele in Asia, chiar el recunoaște asta! Durul care iși rupe adversarii in ring a fost aproape “rupt” de aventura extrema prin care a trecut la filmarile pentru “Asia Express”, emisiunea de la Antena 1 pentru care a facut echipa cu fratele lui, Claudiu . Luptatorul…

- Misiunea Permanenta a Romaniei pe langa Organizatia Natiunilor Unite si Agerpres au organizat o expozitie de fotografie intitulata „Romania: Evolutie", deschisa la sediul ONU din New York.

- Expozitia de fotografie a Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, Romania: "Evolutie - 100 ani", parte din seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri, a fost inaugurata marti, la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York, ocazie cu care presedintele Adunarii Generale a ONU,…

- Lupta la baioneta pe care a declansat-o PSD, cu sprijinul ALDE si UDMR, contra DNA, a nelinistit investitorii. Se adauga revolutiile fiscale populiste, care au adancit deficitele de cont curent si comercial, astfel ca leul s-a decuplat de la parcursul pozitiv al celorlalte monede de la marginea zonei…

- Noi avertizari meteo la inceput de saptamana, in mai multe zone din țara. Meteorologii au emis cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete din Romania. Astfel, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, se vor afla sub avertizare cod galben de ceata, ce determina…

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, scrie Romania TV. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis vineri cu scaderi pe toti indicii, BET marcand o pierdere de 1,43%, in vreme ce BET-FI, indicele SIF-urilor inregistra un minus de 0,8%. Trendul negativ are loc dupa ce cu o seara in urma Bursa de la New York a inchis cu o noua prabusire a indicelui Dow Jones…

- Rochii diafane, albe și cu broderii inflorate și colorate, cusute in intregime manual. Toate sunt expuse acum la The Bride Show in Dubai. Ia romaneasca i-a fascinat pe arabi. Cristina Chiriac, romanca ce a renunțat la postul de director pentru a promova ia , reprezinta cu mandrie țara noastra la acest…

- Udrea, dupa exmatricularea de la UBB Cluj: Nu am acum starea de spirit pentru a studia temeinic teologia Elena Udrea a precizat joi ca nu a terminat cursurile de master in Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala pe care le urma la Facultatea de Teologie Ortodoxa a Universitatii "Babes-Bolyai"…

- Ministerul Turismului anunta, printr-un comunicat de presa transmis sambata dupa-amiaza, ca Bogdan Trif a dispus identificarea masurilor legale pentru preintampinarea in viitor a blocarii site-ului si a platit astazi suma necesara reactivarii domeniului de travel pentru ca portalul de promovare turistica www.romania.travel sa…

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, informeaza Guvernul, intr-un comunicat transmis…

- In mai multe parti ale Globului, a fost surprins un fenomen celest rar: o combinatie de eclipsa totala de luna albastra si o super-luna. Spectacolul, pe care NASA l-a numit "super-luna albastra sangerie", a fost vazut in vestul Statelor Unite, New York, Perth, Rusia, Seul, Singapore, Hong Kong, Myanmar,…

- Calin Popescu Tariceanu a amintit ședința de bilanț de la DNA, de acolo de unde au aparut inregistrari in presa cu Laura Kovesi. "Doamna Kovesi, ma uitam la ea cum i s-a inroșit nasul, cum a devenit un fel de Pinocchio. Ne minte in fața. In ședința aceea de bilanț celebra, care a fost redata…

- România preia miercuri, pentru un an, presedintia Comisiei pentru Consolidarea Pacii din cadrul ONU (PBC - Peacebuilding Commission), informeaza Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat transmis de AGERPRES Conducerea comisiei va fi asigurata, potrivit regulilor de procedura,…

- Solistul Bruno Mars a castigat premiul Grammy la categoria Cantecul anului (Song of the Year) cu piesa "That's What I Like", duminica, in cadrul celei de-a 60-a editii Grammy Awards, intr-o ceremonie desfasurata la New York.Acesta este cel de-al cincilea premiu Grammy obtinut duminica seara…

- Solistul Bruno Mars a câstigat premiul Grammy la categoria Cântecul anului (Song of the Year) cu piesa "That's What I Like", duminica, în cadrul celei de-a 60-a editii Grammy Awards, într-o ceremonie desfasurata la New York. Acesta este cel de-al cincilea premiu…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,3 si, respectiv, 2,2 grade pe scara Richter s-au produs sambata dimineata, in judetele Vrancea si Galati, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Primul seism, de 2,2 grade pe Richter, a fost inregistrat la…

- Doua cutremure in Vrancea și Buzau, pe 26 ianuarie. Doua cutremure cu magnitudinea de 3 si, respectiv, 2,9 grade pe scara Richter s-au produs vineri dimineata, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Primul seism,…

- Producatorul de scaune auto Adient, companie desprinsa din grupul producator de componente auto Johnson Controls, va dezvolta un proiect pilot de invatamant professional dual pentru specializarile de confectioner asamblor articole din textile si tapiter, in cadrul unitatii Adient Trim din…

- Echipa Irina Begu/Monica Niculescu (România) a acces duminica în sferturile probei de dublu de la Australianu Open, dupa ce cuplul Nadia Kichenok/Anastasia Rodionova (Ucraina/Australia) s-a retras la scorul de 4-1 pentru românce.

- Barbat gasit mort in zapada in aceasta dimineața, la Paulești, in județul Vrancea. Un localnic a descoperit in omat trupul inert și a sunat dupa ajutor la 112. Pompierii au fost direcționați in zona, dar și un echipaj din cadrul Serviciului Județean de Ambulanța Vrancea. Echipele de intervenție au…

- 600 de masini EcoSport ies zilnic pe poarta fabricii din Craiova, iar primele unitati au fost livrate anul trecut clientilor din pietele europene. Noul autoturism este cel mai avansat si complex produs in Romania.

- Temperaturile scad cu repeziciune pe tot parcursul tarii. La primele ore ale diminetii, se inregistrau minus 13 grade la Intorsura Buzaului si minus 14 grade in Ceahlau, iar temperatura resimtita a coborat pana la minus 31 de grade. Sambata la ora 7 dimineata se inregistrau minus 14 grade in nordul…

- Ieri seara, la New York, doamna Nikki Haley, ambasadorul SUA la ONU, a organizat o receptie pe care a intitulat-o „O super-seara cu prietenii“, invitatii fiind reprezentantii tarilor care au sustinut (direct sau indirect) pozitia SUA cu ocazia votului in Adunarea Generala privind decizia super-controversata…

- O alta superstitie este ca Anul Nou trebuie sa te prinda cu haine noi pentru ca in urmatoarele 365 de zile sa primesti cat mai multe cadouri. Rosul este culoarea veseliei si a dragostei, asa ca obiceiul spune ca daca va imbracati in rosu de Noul An veti avea un nou an norocos si plin de iubire.…

- Deși pare incredibil, in Romania exista un oraș care a reușit sa surclaseze metropole celebre la capitolul nivel de trai, și nu e vorba de București! In topul alcatuit de catre site-ul numbeo.com se afla destul de sus si o metropola din Romania. Criteriile luate in calcul la realizarea acestui…

- Businessul companiilor a trecut prin schimbari dramatice fata de 1998, cu falimente rasunatoare ale unor grei ai industriei, dar si cu demonstratii de forta ale unor companii care au rezistat si crescut odata cu economia locala. Dintre liderii economiei in 1998 cinci companii sunt in insolventa,…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul apararii, astfel incat Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP.

- Marti, 19 decembrie, ora 16.00, ii puteti intalni pe ecran pe actorii Valeriu Andriuta si Valer Dellakeza, protagonisti in filmul de lungmetraj scris si regizat de Ciprian Mega "Dimineata care nu se va sfarsi". Filmul va fi proiectat in proiectie unica la Buzau, la HAPPYCINEMA. Povestea este inspirata…