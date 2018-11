Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite si Rusia nu au stabilit momentan detaliile exacte pentru o vizita a presedintelui rus Vladimir Putin la Washington, a declarat purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dimitri Peskov, relateaza agenția Reuters, preluata de Mediafax. Casa Alba a lansat o invitatie formala pentru presedintele…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, și omologul sau rus, Vladimir Putin, au discutat despre organizarea unui summit la cel mai inalt nivel intre Statele Unite ale Americii și Rusia la Paris. In același timp, administrația de la Casa Alba și Kremlinul ar discuta despre o posibila vizita a lui Vladimir…

- Donald Trump nu a formulat "nicio acuzatie directa" impotriva lui Vladimir Putin, a asigurat luni Kremlinul, dupa ce presedintele SUA a apreciat in ajun intr-un interviu ca omologul sau rus a fost "probabil" implicat in unele cazuri de otravire, cel mai recent a fostului agent rus Serghei Skripal, relateaza…

- Președintele SUA, Donald Trump, declara ca omologul sau rus, Vladimir Putin, este, probabil, ”implicat in asasinate și otraviri” peste granițele Rusiei, dar pe el nu-l intereseaza foarte mult, avand in vedere ca in SUA ”nu se intampla așa”. Liderul de la Casa Alba și-a spus parerea intr-un interviu…

- Informațiile privind posibilitatea unui al doilea summit intre președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Donald Trump nu sunt adevarate, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agenției Reuters. Purtatorul de cuvant a declarat…

- Presedintele rus Vladimir Putin se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan in marja summitului tripartit privind Siria, care este "in curs de pregatire la Teheran", a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. Potrivit presei turce, summitul dintre…

- Iranul va depasi problemele create de noile sanctiuni americane, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani, in cursul unei sedinte a parlamentului de la Teheran, angajandu-se ca guvernul sau va invinge orice 'complot al Statelor Unite ale Americii impotriva Republicii Islamice', transmite Reuters. …

- Presedintele rus Vladimir Putin a considerat miercuri "contraproductive" si "lipsite de sens" sanctiunile Statelor Unite impotriva Rusiei, care au fost intarite in ultimele saptamani dupa intalnirea sa cu Donald Trump, informeaza France Presse si Reuters. "In ceea ce priveste sanctiunile, aceste actiuni…