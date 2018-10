Sancțiuni Polonia. Szijjarto, anunță poziția Ungariei In schimb Ungaria și-a asigurat sprijinul polonez in cazul procedurii privind articolul 7 al Tratatului de la Lisabona, a declarat duminica seara ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa o intrevedere cu omologul sau polonez Jacek Czaputowicz, transmite MTI. In convorbiri desfasurate inaintea reuniunii ministrilor de externe din UE, ce are loc luni la Luxemburg, cei doi oficiali au opinat ca procedurile UE impotriva tarilor lor au o motivatie politica. Ei au subliniat ca masurile luate de Budapesta si Varsovia respecta pe deplin reglementarile UE. Potrivit celor doi ministri,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

