Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru politica regionala Corina Crețu, candidat Pro Romania la alegerile europene a transmis joi o scrisoare catre locuitorii județului Teleorman inaintea scrutinului de duminica in care ii invita la vot. Crețu a facut și o vizita in județul Teleorman.Citește și: Decizie…

- Viceprimarul comunei Sanmartin, județul Harghita, a fost dus, joi, la audieri la Poliție, dupa ce dimineața au fost facute percheziții la locuința acestuia, in cazul Cimitirului Internațional Valea Uzului, susține UDMR Harghita, care considera ca edilul este victima unei persecuții, conform Mediafax.Citește…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, este urmarit penal in ancheta DIICOT, pentru publicarea pe Facebook a protocolului secret din 2016, au precizat, pentru MEDIAFAX, reprezentanții DIICOT. Procurorii au inceput, astfel, ancheta in personam.Reprezentanții DIICOT au precizat,…

- Sancționat pentru intervențiile dure pe Facebook, judecatorul Cristi Danileț a gasit o noua modalitate de a interveni atunci cand intalnește ilegalitați.Citește și: Meteorologii au dat ALERTA - Romania va fi lovita de un ciclon "Daca s-ar lua interviu copilului meu, acesta ar spune:…

- Fostul sef al CCR spune ca "temele (de la referendum-n.r.) sunt cele care preocupa in perioada pe care o traversam populatia din Romania. De doi ani de zile numai despre asta se vorbeste si oamenii chiar sunt interesati si este bine ca presedintele vrea sa consulte populatia, sa afle care este dorinta…

- Deputatul Robert Turcescu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj in care analizeaza subiectul unui eventual referendum propus de Klaus Iohannis pentru ziua alegerilor europarlamentare. "Am scris aici, acum cateva zile, un sfat pentru Klaus Iohannis: sa NU organizeze un referendum in acelasi timp…

- Miercuri, 27 martie, ora 17, la Cotroceni au loc consultari intre reprezentanti ai magistratilor si presedintele Klaus Iohannis, pe tema unui posibil referendum. Anuntul a fost facut de judecatorul Cristi Danilet."Reprezentanții magistraților (asociații profesionale și instituții judiciare)…

- Fostul președintele Traian Basescu face spectacol in studioul B1 TV. Acesta a declarat ca președintele Klaus Iohannis se poate folosi de referendumul pe Justiție pentru a-și face campanie electorala."Aici discutam despre oameni politici. Președintele ramane un om politic, indiferent de cat…