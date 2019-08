Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul italian, Matteo Salvini, i-a sugerat lui Richard Gere sa ii duca pe cei 160 de migranți blocati pe o nava in Marea Mediterana la Hollywood cu „avionul sau privat”, dupa ce actorul a facut un apel catre liderii europeni pentru a permite acostarea navei, potrivit Bloomberg, potrivit Mediafax."Pe…

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini i-a cerut sambata actorului american Richard Gere sa-i gazduiasca "in vilele sale" pe cei 160 de migranti aflati la bordul unei nave care apartine organizatiei neguvernamentale spaniole Open Arms si care asteapta ca o tara europeana sa le permita accesul…

- Fondatorul organizatiei neguvernamentale spaniole Open Arms, Oscar Camps, a declarat sambata pe insula Lampedusa (sudul Italiei) ca Uniunea Europeana pune vietile migrantilor care incearca sa ajunga in Europa in mainile mafiilor care fac trafic de persoane, deoarece nu le permite sa navigheze pe…

- Actorul Richard Gere a urcat la bordul unei ambarcatiuni cu migranti care asteapta de opt zile pe Mediterana sa fie acceptati de un stat european, anunta Sky News. Gere s-a urcat pe vasul spaniol Open Arms incercand sa atraga atentia asupra conditiei migrantilor blocati pe ambarcatiune in…

- Actorul american Richard Gere a criticat sambata in Lampedusa (sudul Italiei) legea antiimigratie a ministrului italian de interne, Matteo Salvini, care impune amenzi ONG care salveaza vieti in largul marii si a cerut sa fie primiti migrantii ajunsi in Europa si care au strans "atatea povestiri de suferinta",…

- O nava de salvare care asteapta de o saptamâna în Marea Mediterana pentru a i se permite sa-i debarce pe cei 121 de migranti aflati la bord a salvat înca 39 de persoane într-o noua operatiune, a anuntat sâmbata pe Twitter ONG-ul spaniol Open Arms, relateaza dpa. "Open…

- "I-am scris personal colegului meu olandez: sunt incredul, pentru ca ei nu se intereseaza de nava aflata sub pavilionul lor (...) si care se afla pe mare deja de 11 zile", a notat intr-un comunicat Matteo Salvini, liderul partidului Liga (extrema dreapta) si vicepremier al guvernului italian.…

- Alocuțiunea de la finalul președinției romane a Consiliului AgriFish In primul rand, ma simt onorat, bucuros ca ne intalnim cu dumneavoastra in aceasta conferința de presa și am satisfacția implinirii misiunii mele, aflandu-ma la ultima reuniune la care particip in calitate de Președinte al Consiliului…