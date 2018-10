Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim pe economie ar putea creste la 2.050 lei inainte de 1 ianuarie 2019, a declarat marti, la TVR1, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca se face o analiza la ministerul de resort. "Cel târziu de la 1 ianuarie 2019 (va creşte salariul minim pe economie n.r).…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marți seara, ca salariul minim pe economie poate sa fie majorat la 2.050 de lei, chiar și înainte de începutul anului viitor."Cel târziu de la 1 ianuarie 2019 (va creste salariul minim pe economie n.r). Discutam…

- ”Luam in considerare, se fac calcule la Finanțe și sunt șanse ca salariul minim sa creasca la 2050 de lei inainte de 1 ianaurie 2019. Acesta va crește cel tarziu la 1 ianuarie 2019, dar la Finanțe luam in calcul toate scenariile și, daca se poate, vom propune in Guvern creșterea.”, a declarat Eugen…

- Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a facut unele precizari privind creșterea salariului minim pe economie. De la 1 ianuarie 2019, venitul ar urma sa ajunga la 2050 de lei. Salariul minim brut va creste la 2.050 de lei incepand de la 1 ianuarie 2019, Guvernul lucrand in prezent la o Hotarare in acest…

- Cresterea salariului minim este singura masura luata de PSD care rezista. Scaderea TVA de la 24% la 19%, respectiv 9% la alimente, s-a epuizat, iar preturile aproape ca au revenit la nivelul de unde au scazut cand a inceput sa se reduca TVA-ul, scrie editorialistul Cristian Hostiuc in Ziarul Financiar.…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat intr-un interviu la DC News ca nu sustine impunerea unui salariu minim in sectorul privat. In sectorul bugetar, este altceva. Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, spune ca Eugen Teodorovici a vorbit in nume personal si ca PSD nu sustine asa ceva.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si-a exprimat o parere personala, mai apropiata de mediul de afaceri, atunci cand a vorbit de eliminarea salariului minim in sectorul privat, insa aceasta masura este exclusa, nefiind in programul de guvernare, a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si-a exprimat o parere personala, mai apropiata de mediul de afaceri, atunci cand a vorbit de eliminarea salariului minim in sectorul privat, insa aceasta masura este exclusa, nefiind in programul de guvernare, a declarat luni ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.