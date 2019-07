Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson preia conducerea guvernului de la Londra miercuri dupa-amiaza, cand Theresa May ii va preda prerogativele functiei, dupa ce la 7 iunie aceasta si-a prezentat demisia ca urmare a esecului incercarii de a-i convinge pe parlamentarii britanici sa sustina…

- Președintele american, Donald Trump, l-a felicitat pe Boris Johnson pentru victoria din alegerile din cadrul Partidului Conservator din Marea Britanie, care de miercuri va deveni succesorul Theresei May in fruntea Guvernului de la Londra.”Felicitari lui Boris Johnson pentru ca a devenit noul…

- Batalia pentru Downing Street 10 se da intre doi foști miniștri de Externe: Jeremy Hunt și Boris Johnson, informeaza TVR. Acesta din urma este considerat favorit, cel puțin de o parte din presa britanica. Unul dintre cei doi va deveni miercuri, ziua in care expira mandatul Theresei May, premierul…

- "Presupunand ca urmatorul prim-ministru va fi Boris Johnson, inteleg ca membrilor guvernului sau li se va pune intre altele conditia sa accepte o iesire (a Marii Britanii din Uniunea Europeana) fara acord la 31 octombrie. Este ceva la care nu as putea adera niciodata", a declarat Hammond pe BBC.…

- David Gauke, ministrul britanic al Justiției, a anunțat ca va demisiona miercuri, afirmand ca nu poate lucra cu Boris Johnson, probabilul succesor al Theresei May in fruntea Guvernului de la Londra,intrucat acesta dorește ieșirea Marii Britanii din UE fara acord,lucru ce va duce la "umilirea" țarii,…

- Confruntarea liderilor Partidului Conservator, pentru desemnarea celui care o va inlocui pe Theresa May, a ajuns in faza finala. In cursa au ramas doar doi candidati - Jeremy Hunt si Boris Johnson. Castigatorul va fi desemnat in urma unui vot prin corespondenta al celor aproximativ 160.000 de membri…

- Confruntarea, pe alocuri in forta, a pus fata in fata, timp de 90 de minute, cinci candidati conservatori. Patru dintre acestia au dat asigurari ca vor incerca sa renegocieze acordul de iesire a Marii Britanii din UE, document ce exclude insa redeschiderea negocierilor informeaza AFP. Ministrul…

- Suspendarea Parlamentului ramane o opțiune pentru a ne asigura ca Marea Britanie parasește Uniunea Europeana la data de 31 octombrie, a declarat sambata Dominic Raab, fost ministru pentru Brexit și candidat pentru funcția de prim-ministru al Marii Britanii, conform Reuters, relateaza Mediafax.Citește…