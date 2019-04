Stiri pe aceeasi tema

- Luni dimineața, la intrare in Ghiroda a avut loc un grav accident de circulație, patru persoane ajungand la spital. Șoferul unui autoturism Dacia ... The post Patru persoane la spital, din cauza neglijenței appeared first on Renasterea banateana .

- Poliția din Macedonia de Nord a efectuat vineri mai multe raiduri pentru a preveni un potențial atentat pus la cale de simpatizanți ai Stat Islamic, a anunțat Ministerul de Interne de la Skopje, precizand ca operațiunea a fost inițiat dupa primirea unor informații de la o "țara partenera", potrivit…

- Cel putin 13 persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite dupa ce un autocar s-a rasturnat miercuri dupa-amiaza pe o autostrada din statul Macedonia de Nord, anunta autoritatile macedonene, citate de agentia Associated Press. Accidentul a avut loc pe o autostrada, in zona Laskarci, la circa 20 de kilometri…

- Autoritatile de la Skopje au anuntat miercuri ca au informat ONU cu privire la noul nume al tarii, Macedonia de Nord, dupa intrarea in vigoare marti a acordului cu Grecia, care a pus capat unui diferend de aproape trei decenii, transmite AFP. 'Cele doua state au trimis' marti seara 'o scrisoare…

- Mai multe firme mari din zonele industriale (Arad si Curtici) isi inchid portile sau isi muta liniile de productie in Ungaria sau Macedonia, a dezvaluit o ... The post Apocalipsa multinaționalelor din vestul țarii: Fabricile se inchid sau se muta in alte tari! Mii de oameni vor ramane șomeri appeared…

- Acordul dintre Skopje si Atena privind noul nume al Macedoniei, care se numeste in prezent Macedonia de Nord, a intrat in vigoare marti in Macedonia dupa publicarea amendamentelor la Constitutie, a anuntat...

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat vineri satisfactia dupa aprobarea de catre parlamentul grec a noului nume al Macedoniei, care, in opinia sa, va permite "consolidarea pacii si securitatii" in Balcani, relateaza AFP. "Punerea in aplicare a acordului" incheiat intre…

- Dupa destramarea Iugoslaviei, numele acestui mic stat din Balcani a fost subiectul unor dispute interminabile cu Grecia vecina. Parlamentul de la Skopje a votat vineri seara tarziu, modificarile constitutionale cu varianta finala, agreata si de Guvernul de la Atena.